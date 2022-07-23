26 июля
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Недвижимость

«Однушку» с застекленным балконом и зеркалом-«иллюминатором» продают в Барнауле за 3,5 млн рублей

«Однушку» с новым ремонтом и «тихими соседями» продают в Барнауле на Павловском тракте, 305 Г — на десятом этаже панельного дома. В ней есть остекленный балкон и минималистичный декор — к примеру, круглое зеркало-«иллюминатор». Ее стоимость — 94,851 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 3,5 млн рублей. Автор объявления на «Авито» уточняет, что квартира находится в новом доме, построенном в 2018 году.

«Однушку» с зеркалом-«иллюминатором» продают в Барнауле на Павловском тракте, 305Г за 3,5 млн рублей.
«Однушку» с зеркалом-«иллюминатором» продают в Барнауле на Павловском тракте, 305Г за 3,5 млн рублей.
"Авито".

Площадь «однушки» составляет 36,9 кв. м. В объявлении говорится, что во всей квартире натяжные потолки.

По словам продавца, на кухне постелен линолеум, а в коридоре уложен ламинат. При этом пол в ванной кафельный.

Новому владельцу достанутся кухонный гарнитур, плита и шкаф-купе.

В районе, где предлагают недвижимость, развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, детские сады, магазины и остановки общественного транспорта.

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