«Однушку» с застекленным балконом и зеркалом-«иллюминатором» продают в Барнауле за 3,5 млн рублей

«Однушку» с новым ремонтом и «тихими соседями» продают в Барнауле на Павловском тракте, 305 Г — на десятом этаже панельного дома. В ней есть остекленный балкон и минималистичный декор — к примеру, круглое зеркало-«иллюминатор». Ее стоимость — 94,851 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 3,5 млн рублей. Автор объявления на « Авито » уточняет, что квартира находится в новом доме, построенном в 2018 году.

«Однушку» с зеркалом-«иллюминатором» продают в Барнауле на Павловском тракте, 305Г за 3,5 млн рублей.

Площадь «однушки» составляет 36,9 кв. м. В объявлении говорится, что во всей квартире натяжные потолки.

По словам продавца, на кухне постелен линолеум, а в коридоре уложен ламинат. При этом пол в ванной кафельный.

Новому владельцу достанутся кухонный гарнитур, плита и шкаф-купе.

В районе, где предлагают недвижимость, развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, детские сады, магазины и остановки общественного транспорта.