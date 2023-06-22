22 июня
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Недвижимость

Огромный недостроенный коттедж продают за 12 млн рублей в барнаульском селе

Большой коттедж, недостроенный и заброшенный, продают за 12 млн рублей в селе Лебяжье. Он находится на улице Лесная, 11.

Огромный недостроенный коттедж продают за 12 млн рублей в барнаульском селе
Огромный недостроенный коттедж продают за 12 млн рублей в барнаульском селе
Авито

Площадь коттеджа составляет 1 тыс. кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 12 тыс. рублей.

Вероятно, при постройке предполагалась большая гостиница или личная усадьба - продавец не уточняет.

Неизвестно, когда построили дом. Но, судя по внешнему виду, он уже долгое время стоит без дела. Здесь нет крыши, не вставили окна и двери, не установили лестницу. На полу валяется строительный мусор.

Несмотря на это, в недострой умудрились провести воду, газ и электричество.

Дом стоит на участке в 25 соток. На его территории даже есть бассейн. С трех сторон коттедж окружает лес.

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