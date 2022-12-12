12 декабря
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Недвижимость

Огромную квартиру, как у настоящих императоров, продают за 200 млн рублей в Москве

Большую квартиру с восемью комнатами продают за 199 млн рублей в Москве. Дизайн и интерьер в ней напоминают убранство российских императоров. Объявление размещено на Авито.

Квартира, 331 кв. м за 199 млн рублей
Квартира, 331 кв. м за 199 млн рублей
Авито

Площадь 8-комнатной квартиры — 331 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 600 тыс. рублей.

Квартира двухэтажная и занимает последние, 7 и 8 этажи дома. Дом стоит в историческом центре Москвы — на ул. Пречистенке. Продавец называет ее «историческим и географическим сердцем города».

«Оно привлекает состоятельных людей своей особой атмосферой, позволяющей отвлечься от стремительного ритма большого города и насладиться царящем здесь спокойствием и чувством безмятежности», — описывает продавец.

Дизайн квартиры сделали по авторскому проекту, комнаты украсили в стиле дворцовой классики.

На первом этаже расположены холл, гостиная, столовая, кухня, спальня и санузел, постирочная, зона SPA.

Второй этаж занимают мастер спальня с ванной и гардеробной комнатами, библиотека, две дополнительные спальни с санузлом и гардеробной и зона отдыха с камином.

Рядом с домом находятся множество исторических мест, такие как Галерея Искусств Церетели, Государственный музей А.С. Пушкина, Музей Москвы и т.д.

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