В Барнауле продают однокомнатную квартиру свободной планировки с открытой террасой за 26 млн рублей. Она располагается по адресу: ул. Промышленная, д. 6, блок-секция 1-4.

Огромную однушку с собственной террасой продают в Барнауле за 26 млн рублей.

Общая площадь квартиры 150 кв.м. Площадь террасы составляет 19,3 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 172 тыс. рублей.

В первой и третьей секции дома в квартирах на стенах выполнена штукатурка и разводка электрической сети без установки розеток и выключателей. Во второй и четвертой секциях электросеть заведена до щитка в квартире.

Комплeкс являeтcя частью масштабнoго проeктa ренoвации прибpeжной пoлосы вдоль ул. Промышленная.

В комплексе есть подземнaя паpковка, дизайнeрский двop, сoвременные скоростные лифты, светопрозрачные входные группы.

"Утепленный штукатурный фасад и специальное теплосберегающее покрытие на окнах - залог высокой энергоэффективности дома", — указано в объявлении.

Отмечается, что на нижних уровнях здания для удобства жильцов расположены кладовые.

Ранее сообщалось, что стильный дом для большой семьи продают в Барнауле за 17,7 млн рублей.

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