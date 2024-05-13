Идеальный двухэтажный дом для большой семьи продают за 17,7 млн рублей. Он располагается по адресу пер. Мятежный, 8.

Стильный дом для большой семьи продают в Барнауле за 17,7 млн рублей.

Общая площадь дома 195,3 кв.м. Один «жилой квадрат» тут стоит 90,7 тыс. рублей.

На первом этаже располагается удобная светлая прихожая со встроенными шкафами под одежду, обувь. Просторная кухня-гостиная с витражными окнами и выходом на террасу. А также удобная лестница на второй этаж.

На втором этаже есть просторный холл, спальня, детская, кабинет. Постирочная с выходом в большую гардеробную комнату и просторный санузел. Вторая отдельная гардеробная комната для ребенка.

Продавец отмечает, что вся мебель остается за исключением детской.

Во всем доме имеются светильники с несколькими световыми режимами, регулируются с пульта.

На территории высажены деревья – кедр, голубая ель, груши, яблони, сливы. Кустарники - смородина красная, белая, черная, малина, жимолость.

Ранее стало известно, как выглядит и сколько стоит самая маленькая квартира в Барнауле.

Самое важное - в нашем Telegram-канале