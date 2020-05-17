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Недвижимость

Около 1000 дольщиков не получат свои квартиры в срок в Барнауле

Некотрые застройщики в Барнауле не сдадут вовремя новостройки из-за кризиса, связанного с пандемией и финансовыми трудностями, замедлившими ход работ, пишет «Алтайский портал недвижимости».

Машани спела песню про обманутых дольщиков "Я переехала жить на улицу".
Машани спела песню про обманутых дольщиков "Я переехала жить на улицу".
скрин с видео

Так, уже несколько застройщиков перенесли сроки сдачи домов сразу на год. В их числе — жилая высотка на улице Гоголя и жилищные комплексы на улицах Юрина и Гущина.

Есть и другие новостройки с медленными темпами работ. По данным сайта Дом. рф, среди них жилищные комплексы на улицах Аванесова и Песчаной, проспекте Ленина и на Змеиногорском тракте — период строительства прибавил 5−7 кварталов.

Также опять «застыла» стройка на улице 80-й Гвардейской дивизии, где возводят проблемный дом с двухуровневыми квартирами. Застройщик вернулся на объект в конце 2019 года, однако практически ничего не изменилось. Срок сдачи уже перенесен на 8 кварталов и, как очевидно, вновь сорвется.

Еще одним проблемным объектом может стать жилищный комплекс на улице Смирнова, где срок сдачи перенесен с 2019 года на 2021 год.

«В общем, согласно проектным декларациям, обновленным в апреле-мае, во всех „проблемных“ объектах продано 937 квартир. Еще 40 договоров долевого участия заключено в отношении машиномест и 43 — на приобретение нежилых объектов», — отмечает издание.

Другими словами, всем этим покупателям — почти тысяча — придется ждать свою недвижимость как минимум на год дольше.

Ранее сообщалось, что более 60 дольщиков могут пострадать из-за банкротства застройщика в Барнауле.

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