Около 1000 дольщиков не получат свои квартиры в срок в Барнауле

Так, уже несколько застройщиков перенесли сроки сдачи домов сразу на год. В их числе — жилая высотка на улице Гоголя и жилищные комплексы на улицах Юрина и Гущина.
Есть и другие новостройки с медленными темпами работ. По данным сайта Дом. рф, среди них жилищные комплексы на улицах Аванесова и Песчаной, проспекте Ленина и на Змеиногорском тракте — период строительства прибавил 5−7 кварталов.
Также опять «застыла» стройка на улице 80-й Гвардейской дивизии, где возводят проблемный дом с двухуровневыми квартирами. Застройщик вернулся на объект в конце 2019 года, однако практически ничего не изменилось. Срок сдачи уже перенесен на 8 кварталов и, как очевидно, вновь сорвется.
Еще одним проблемным объектом может стать жилищный комплекс на улице Смирнова, где срок сдачи перенесен с 2019 года на 2021 год.
«В общем, согласно проектным декларациям, обновленным в апреле-мае, во всех „проблемных“ объектах продано 937 квартир. Еще 40 договоров долевого участия заключено в отношении машиномест и 43 — на приобретение нежилых объектов», — отмечает издание.
Другими словами, всем этим покупателям — почти тысяча — придется ждать свою недвижимость как минимум на год дольше.
Ранее сообщалось, что более 60 дольщиков могут пострадать из-за банкротства застройщика в Барнауле.