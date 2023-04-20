20 апреля
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Недвижимость

Около сотни обманутых дольщиков выйдут на пикет в Барнауле

Порядка 100 обманутых дольщиков выйдут на очередную акцию протеста 23 апреля на пл. Свободы.

Дольщики Sky-M вышли на пикет.
Дольщики Sky-M вышли на пикет.
altapress.ru.

Речь идет о собственниках помещений в апарт-комплексе «Sky-M» на ул. Шумакова, 21. Сдать его должны были еще в 2017 году, но застройщик обанкротился.

Восьмиэтажка превратилась в заброшенный недострой. Всего люди выкупили 63 помещения, отдав за них от 500 тыс. до 1,5 млн рублей.

В эти выходные дольщики выйдут на пикет уже в третий раз за год — остановить торги их дома.

На днях конкурсный управляющий объявил реализацию объекта посредством публичного предложения, передает «Толк». Цена начинается от 105,5 млн рублей со снижением на 5% каждые 10 дней.

Собственники опасаются, что дом за бесценок купит сторонний инвестор, а им вернут «копейки».

Дольщики при этом недавно нашли нового застройщика, который готов довести здание до введения в эксплуатацию. За это он получит свободные апартаменты.

Однако сначала надо добиться отмены конкурсного производства и перехода на процедуру внешнего управления. Пока суд не на стороне собственников, но они подали апелляцию.

Ранее altapress.ru подробнее рассказывал, чего хотят добиться барнаульские дольщики апарт-комплекса Sky-M.

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