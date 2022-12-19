Потянулись за мастерками. Чего хотят добиться барнаульские дольщики (не)жилого комплекса

Если бы апарт-комплекс Sky-M был человеком, он бы уже пошел в школу. Строительство восьмиэтажного здания на ул. Шумакова, 21 в Барнауле началось семь лет назад и остановилось почти на финише. Пять лет дольщики пытаются вновь запустить стройку и получить заветные (не совсем жилые) квадраты. На выходных они устроили очередной пикет. Какие прозвучали требования — расскажет altapress.ru.

Барнаульская компания «Сентябрь» получила разрешение на строительство гостиницы. Людям продавала номера, которые назвала апартаментами, а все здание — апарт-комплексом Sky-M. Он не считается жилым зданием.

Апарт-комплекс планировали ввести в эксплуатацию в декабре 2017 года. Но сроки несколько раз переносили, пока застройщика в 2021 году не признали несостоятельным. Процедуру банкротства начал один из кредиторов.

Причина постоянных переносов строительства — нехватка финансирования. Стройжилнадзор летом 2020 года отметил, что проблемы у застройщика появились из-за задолженности участников строительства: она составила 40 млн рублей.

Недавно прошел второй аукцион по продаже объекта со стартовой ценой в 105,5 млн рублей. Желающих приобрести недострой снова не оказалось.

Стройжилнадзор ранее уточнял, что покупатели нежилых площадей более 7 кв. метров не вправе требовать от застройщика-банкрота передать им помещения в натуре. Они могут получить лишь деньги: возврат вложенной суммы, неустойки и возмещения убытков.

Дольщики с таким положением дел не согласны: их вложенные суммы за годы успела съесть инфляция. Они хотят достроить дом своими силами, продав свободные площади (около 1,2 тыс. кв. м).

Недостроенный апарт-комплекс «Sky-M» на ул. Шумакова , 21. Ноябрь 2021 года. Altapress.ru.

«Установлено, что дом завершен на 60%. Мы считаем, что он больше: стены возвели, коммуникации подвели, осталось дело за малым. Суммы не такие уж грандиозные, чтобы его достроить. Упростить проект и минимизировать траты, чтобы получить объект побыстрее», — говорит дольщик Дмитрий.

Почему люди покупали апартаменты

По документам, Sky-M — это здание гостиницы с нежилыми помещениями. Многие покупали апартаменты через риелторов, которые уверяли, что такое жилье активно строят в Москве и Новосибирске. И у него есть только два недостатка: дороговизна коммунальных услуг и невозможность прописаться.

«Говорили, что внизу будет гостиница, вверху жилые помещения. Продала участок в Фирсово. Купила в 2016 году 21 кв. м за 750 тыс. через риелтора. Мне, как бабушке, по цене подходило, район хороший и мама рядом живет. Уже все распланировала, застекление шло, — рассказывает дольщик Галина. — А сейчас только дети бегают по недострою, позорище».

Людей привлекала заманчивая цена: от 600 тыс. метров за «студию» (от 15 до 21 кв. м) и широкая рекламная кампания. В итоге более полусотни дольщиков остались без апартаментов.

Дольщики Sky-M вышли на пикет. altapress.ru.

Продажа не выход

Комитет кредиторов (пятеро крупных инвесторов) проголосовал за продажу объекта по средствам публичного предложения. Это идет вразрез с видением дольщиков, которые не могут повлиять на это решение.

«Прекрасно понимаем, как проходят торги по банкротству: за реальную стоимость имущество никто покупать не хочет, ведь цена каждые 10 дней будет падать на 5% (примерно 5 млн рублей). Мы хотим, чтобы минимальная сумма продажи дома хотя бы покрывала издержки, которые мы понесли при покупке», — объясняют дольщики.

В состав крупных инвесторов входит Дмитрий Морозов, который основал в 2013 году «Сентябрь» и задумал строительство двухэтажной гостиницы. В следующем году он продает 100% доли Вячеславу Пестереву: он перерабатывает проект и начинает строить восьмиэтажное здание.

«Представитель Морозова пояснил продажу доли тем, что на продолжение строительства денег нет. При этом в 2015 году бизнесмен заключил договор инвестирования с Пестеревым на 20 млн рублей: ему был нужен первый этаж здания. Узнав, что его уже продали другому инвестору, Морозов разрывает договор и подает в суд возврат средств. Застройщик согласился с требованиями, но „рассчитался“ 22-мя апартаментами», — рассказывает дольщик Дмитрий.

В итоге Морозов продает апартаменты. «Договоры, заключенные между застройщиком и Морозовым оспаривает конкурсный управляющий. Дело длится четыре месяца. Явных доказательств оплаты не дают, каждый раз находя причины для переноса заседаний», — добавляет Дмитрий.

Недостроенный апарт-комплекс «Sky-M» на ул. Шумакова , 21. Ноябрь 2021 года. Altapress.ru.

Что хотят дольщики

Конкурсный управляющий предлагает только один путь: продажа объекта. Дольщики предлагают достроить дом за счет продажи свободных площадей. Они перечислили несколько требований:

— приостановить процедуру торгов с публичным предложением;

— признать сделки между застройщиком и Дмитрий Морозовым недействительным, чтобы последний вернул 20 млн рублей в копилку строительства;

— перейти на общую процедуру банкротства: признать людей залоговыми кредиторами, закрепив за ними объект незавершенного строительства и дать достроить дом;

— если продажи не избежать, сделать минимальную цену объекта, которая смогла бы покрыть понесенные затраты дольщиков на покупку апартаментов и расходы по производству банкротства.

Дольщики отправили письмо губернатору Алтайского края, а после пикета вновь написали коллективное обращение в региональную прокуратуру.