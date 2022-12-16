Дешево, зато в недострое. Как барнаульское агентство продает квартиры в доме-скелете по удивительно низким ценам

Необычная цена — 2,9 млн рублей за трехкомнатную квартиру 70 кв. м — привлекла внимание altapress.ru. Еще любопытнее, что жилье продается в проблемном ЖК «Клевер парк» на ул. Советской Армии, 83а. Недавно для заморозки его соседнего корпуса, находящегося еще на стадии котлована, искали подрядчика . На каких условиях можно приобрести «квартиру-халяву» в недострое — расскажем в этом материале.

В объявлении на «Авито» указано, что продается трехкомнатная квартира в монолитно-кирпичном доме, состоящем из 18 этажей (только забыли упомянуть, что в 2019 году его «скелет» вырос на 11 и остановился. — прим. Ред.). Указывается, что сдача дома «Барнаулкапстроя» — в 2024 году.

За квартиру в 69,9 кв. м на восьмом этаже агентство «EXCLUSIVE Недвижимость» просит 2,9 млн рублей.

Есть и второе предложение от агентства: трешка в 85,2 кв. м на четвертом этаже за 3,2 млн рублей.

В объявлении четко обозначено, что сделка не подходит под ипотеку и возможны варианты обмена на недвижимость или транспорт.

По телефону представитель агентства объяснил, что переуступает договор долевого участия. Сделка проходит через Росреестр, а на руках покупателя остается ЕГРН, ДДУ и сам договор переуступки. Для покупки достаточно лишь взять паспорт, СНИЛС и деньги.

«Почему-то все говорят, что он законсервирован, но при этом у нас человек уже одобрил ипотеку на квартиру в этом доме. Поэтому он не может быть замороженным — с ним ни один банк бы не работал, — резонно рассуждает представитель агентства. И добавляет: «Мы катались с отделом продаж, у них стройка по документам ни разу не консервировалась и до сих пор идет».

ЖК «Клевер-Парк», ул. Советской Армии , 83а. Анна Зайкова.

Он рассказал, что в конце декабря рабочих «скоро будет видно на местах» и, к тому же, сам застройщик уже выставил на продажу квартиры. «Но не за три миллиона, а за четыре, пять, шесть, — говорит собеседник. — Мы продаем дешево, потому что сами купили дешевле».

Узнать действительно ли «Барнаулкапстрой» продает квартиры в «Клевер парке» у гендиректора Сергея Шумова на момент публикации не удалось, altapress.ru отправил ему запрос. На сайте застройщика никакой информации о ЖК и тем более о продаже квартир в нем нет.

«У нас есть покупатели: один на одну квартиру, а второй — интересуется сразу двумя. Но пока никто из них не дал задаток, поэтому мы принимаем все предложения», — закончил агент.