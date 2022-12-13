Дорого и с компенсацией ущерба. Как будут засыпать барнаульский Ковш, если разрешат

Комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула вновь вынес на общественные обсуждения проектную документацию по созданию искусственного земельного участка на Ковше. Почему отменили предыдущие обсуждения, как заказчикам предлагают «возмещать ущерб» Оби, сколько времени и денег уйдет на работу и об обманутых ожиданиях «Новой Пристани» — в материале altapress.ru.

Подобное обсуждение уже начинали 11 ноября — его как раз должны были завершить 16 декабря. Однако седьмого числа комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула оповестил об их отмене.

Причина — в несоблюдении одной из необходимых процедур, объяснил один из учредителей компании-заказчика «ГенПодряд» Андрей Загарин. «Сами понимаете, внимание общественности к объекту неслабое. Поэтому такого допускать нельзя», — говорит он.

Новые обсуждения проводят до 16 января включительно, принимая предложения и замечания дистанционно.

Намыть и закрепить

Проект по созданию искусственного участка готовит «СИБГЕОСТРОЙ» во главе с инженером Александром Демидовым. За основу взяли разработки компании «Акватория» — инициатора засыпки Ковша.

Жилье на Ковше Анна Зайкова

«СИБГЕОСТРОЙ» уже прикоснулся к другим значимым для Барнаула объектам. Например, разрабатывал проектную документацию по террасированию склонов Нагорного парка с водоотведением и берегоукрепления Оби в районе городской набережной.

По проекту, территорию будут намывать с помощью земснаряда. Грунт будут брать из карьера с русла Оби.

Готовому искусственному участку закрепят откос: чтобы грунт не уносило ветром и течением. Это сделают с помощью матрасно-тюфячных габионов, которые заполнят бутовым камнем.

Около 50 млн рублей — предполагаемая стоимость строительства, по примерным подсчетам Андрея Загарина. В 2019 году, когда был создан проект, его оценивали в 30,7 млн рублей. 2 га — площадь проектируемого участка.

Засыпка Ковша. Комитет по строительству , архитектуре и развитию города Барнаула.

В документе «Меры по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания при проведении работ» мы прочли такое предложение: «Срок эксплуатации искусственного земельного участка составит 20 лет». Что это значит, выяснить у проектировщиков не удалось. По номеру «СИБГЕОСТРОЯ» ответили, что инженеры сейчас в командировке.

Пять месяцев уйдет на создание искусственного участка, согласно проекту. Из них один месяц уйдет на подготовку, три — на саму работу, и еще один — на крепление откоса. Если стройка придется на нерестовый период (с 20 апреля по 20 мая), то придется сделать перерыв.

В документах к проекту также сказано, что намывные пески могут еще около двух лет интенсивно менять свои физико-механические характеристики, поэтому использовать такой грунт, как основание для сооружений, в этот период нерекомендовано.

«Само строительство происходит не на намывных песках, а на сваях, — комментирует Андрей Загарин. — Думаю, что если бы мы, допустим, делали ленточный фундамент и намывные пески его опускали — это была бы другая ситуация».

Ущерб природе

При строительстве неизбежны жертвы — в виде речных организмов. По данным «Главрыбвода», предполагаемый суммарный ущерб за период строительства и при изъятии грунта, а также из-за перераспределения естественного стока составляет 1,2 тонны.

Ущерб нужно будет компенсировать. «Главрыбвод» подсчитал, что для этого можно выпустить в Обь молодь: 62,7 тыс. «экземпляров» осетра или 15 тыс. — нельмы, или 40,6 тыс. — муксуна.

На вопрос, прислушается ли «ГенПодряд» к рекомендациям, Андрей Загарин ответил, что сделает все, что будет требоваться по закону.

Набережные и высотки

На искусственном участке планируют построить многофункциональный жилой комплекс: три многоэтажки с пристроенными объектами.

В пояснительной записке к проекту сказано, что комплекс предусматривает прогулочную набережную, а ЖК сможет «украсить береговой фасад города».

Жилье на Ковше Анна Зайкова

«В настоящее время практически отсутствует инфраструктура, необходимая для организации качественного культурного досуга жителей и гостей города. Береговая зона не обустроена, побережье имеет заброшенный вид», — сказано в документе.

Искусственный участок в 2 га — это лишь часть территории, которую планируют отдать под комплексную застройку. В этом районе задумывали большой квартал с двумя школами, детскими садами и спортивным объектом. Для этого хотят использовать всю пойму Ковша и небольшие участки по берегам, включая со стороны острова Побочень.

О точных датах начала работ по засыпке Ковша и тем более строительства жилищных комплексов пока неизвестно — разрешений на это, конечно, нет, идут общественные обсуждения. Да и строители, видимо, заняли выжидательную позицию и исполнять задуманное не сильно торопятся.

«Я бы не стал загадывать, — говорит Андрей Загарин. — Стройка дорогая, а сейчас на недвижимость и цена не растет, и спрос. В правительстве идет дискуссия, хотят отменять льготную ипотеку. Поэтому и ни шатко ни валко двигаемся по проекту — в данном случае некуда спешить».

Юрий Гатилов. Анна Зайкова.

К тому же, в городе создают генплан. Проект застройки еще будет меняться на основании внесения туда участка, говорил в интервью altapress.ru застройщик, гендиректор «Жилищной инициативы» Юрий Гатилов.

«Новая Пристань» — за пристанью

С засыпкой Ковша связана одна потребительская трагедия: жильцы ЖК «Новая Пристань» на ул. Приречная, покупая дорогие квартиры с видом на Обь, не ожидали, что рано или поздно им придется смотреть со своих окон на высотки.

О такой неожиданной перспективе «пристаньцы» узнали из новостей в 2020 году, почти сразу после новоселья. Собирали 200 подписей под обращением в мэрию Барнаула.

ЖК «Новая пристань». архив СК «Сибирия»

Но было уже поздно: еще в 2017 году на сайте администрации Барнаула появился проект разрешения на засыпку «с приложением схемы планируемого земельного участка».

«Возможно, ЖК „Новая Пристань“ — но я не могу утверждать — изначально строился с расчетом на засыпку Ковша, — ранее говорил в интервью altapress.ru Андрей Загарин. — И на месте жильцов, я бы наоборот выступил в поддержку компании, занимающейся строительством в этом месте. Их дом может просто „уехать“ в водоем. Но это мое, скажем так, не экспертное, а частное мнение».