11 декабря
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Недвижимость

«Двушку» в доме с KFC продают за 3,89 млн рублей в Барнауле

«Двушку» продают на ул. Димитрова, 62−52 в Барнауле. Она находится в доме, на первом этаже которого — ресторан KFC. Квартира стоит 94 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 3,89 млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

«Двушку» продают за 3,89 млн рублей на ул. Димитрова, 62-52 в Барнауле.
«Двушку» продают за 3,89 млн рублей на ул. Димитрова, 62-52 в Барнауле.
"Авито".

Площадь «двушки» составляет 41,3 кв. м. Она расположена в кирпичном пятиэтажном доме. По словам продавца, жилплощадь требует ремонта.

Санузел — совмещенный, с ванной. На кухне установлен гарнитур, есть холодильник.

«Тихий, уютный двор. Всегда чистый подъезд. Приятные соседи», — говорится в объявлении.

В районе, где предлагают недвижимость, развита инфраструктура. В шаговой доступности — спортивные, развлекательные и торговые центры, кафе, университеты, школы, детские сады, аптеки и больницы. Удобная транспортная развязка.

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