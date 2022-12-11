«Двушку» в доме с KFC продают за 3,89 млн рублей в Барнауле

Площадь «двушки» составляет 41,3 кв. м. Она расположена в кирпичном пятиэтажном доме. По словам продавца, жилплощадь требует ремонта.
Санузел — совмещенный, с ванной. На кухне установлен гарнитур, есть холодильник.
«Тихий, уютный двор. Всегда чистый подъезд. Приятные соседи», — говорится в объявлении.
В районе, где предлагают недвижимость, развита инфраструктура. В шаговой доступности — спортивные, развлекательные и торговые центры, кафе, университеты, школы, детские сады, аптеки и больницы. Удобная транспортная развязка.
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