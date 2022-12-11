«Двушку» в доме с KFC продают за 3,89 млн рублей в Барнауле

«Двушку» продают на ул. Димитрова, 62−52 в Барнауле. Она находится в доме, на первом этаже которого — ресторан KFC. Квартира стоит 94 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 3,89 млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

«Двушку» продают за 3,89 млн рублей на ул. Димитрова, 62-52 в Барнауле. "Авито".