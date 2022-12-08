8 декабря
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Недвижимость

Одно за миллион. Как дорого стоят машиноместа в подземных паркингах Барнаула и почему

Стоимость некоторых мест в подземных парковках Барнаула соотносима с ценой трешки в Рубцовске. Почему? Разобрался altapress.ru

Подземная парковка.
Подземная парковка.
СС0

На «Авито» есть около 110 нужных нам объявлений. Судя, по ним, средняя цена машиноместа — 1 млн рублей.

Самое дорогое предложение в Барнауле мы нашли в ЖК «Собрание» на ул. Гоголя, 46а за 3 млн рублей. Это чуть меньше 30 кв. м — по сути два машиноместа, примыкающих друг к другу. Добавьте еще две сотни и сможете купить свежую однушку в Nord примерно с такой же площадью.

В парковку спускается лифт с обоих подъездов дома, есть также два выхода с улицы, охрана и видеонаблюдение.

Самое бюджетное предложение в городе — 360 тыс. рублей за 18,4 кв. м по адресу проезд Северный Власихинский 66а, в несвязанном с жилым домом комплексе. В сообщении продавца указано, что это именно место в подземном паркинге. Не погреб или кладовая, которые при публикации оказываются в категории «машиноместо».

До 10 декабря некий барнаулец продает свое машиноместо со скидкой за 490 тыс. рублей. Оно находится на ул. Взлетной, 45 г.

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Центральный район

В этой локации мы нашли 44 объявления — больше всего в Барнауле. Самое бюджетное предложение ждет покупателя на ул. Короленко, 70. 15 кв. м, охрана и видеонаблюдение обойдутся в 600 тыс. рублей. За 750 тыс. рублей можно приобрести 16 кв. м в паркинге на пр. Комсомольский, 40.

В ЖК «Столичный» машиноместо в 18 кв. м продают за 1,1 млн рублей. На той же парковке, что и в нашем первом примере, на ул. Гоголя 46а, за место поменьше (21 кв. м) просят 2 млн рублей.

По такой же цене — 19 кв. м на ул. Партизанская, 105, за «Оперой». В объявлении утверждают, что поместятся три автомобиля.

Ставки повышаются в «Двух Эпохах» на Комсомольском, 122в. Здесь место в 16 кв. м предлагают за 2,9 млн рублей. Объясняют тем, что парковочные места проданы и больше у застройщика их не будет.

Машиноместо на ул. Партизанской, 105.
Машиноместо на ул. Партизанской, 105.
Авито.

Самые бюджетные места

В Железнодорожном районе место на ул. Папанинцев, 134 обойдется в 530 тыс. рублей. В Индустриальном — втором по количеству объявлений районе — за 500 тыс. рублей можно купить машиноместо в отдельностоящем от дома подземном комплексе на ул. Взлетная, 89.

В Ленинском районе свободны 20 кв. м на ул. Гущина, 173 г. Занять их можно за 500 тыс. рублей. В Октябрьском — на ул. Цеховая, 15 предлагают 24 кв. м за 675 тыс. 555 рублей.

Добавим, что в этих случаях вы не сможете попасть в парковки прямиком из дома, например, спустившись на лифте.

Строительство подземной парковки.
Строительство подземной парковки.
архив СК «Сибирия»

Почему это столько стоит

Мы попросили представителя застройщика рассказать, почему стоимость машиномест сейчас приближаются к стоимости жилья.

Илья Доброумов,
руководитель проектов компании «СЕЛФ»:

Конфигурация мест общего пользования у жилья и паркинга совсем разные. Например, если из 100 тыс. кв. м дома мы продаем 80 тыс. кв. м квартир, то в случае с автостоянками — 50 тыс. И при этом нужно отбить вложенные деньги на все 100%.

Средняя стоимость машиноместа у нас от 900 до 1,2 млн. Паркинг только кажется бетонной коробкой, на самом деле в нем достаточно много дорогостоящих инженерных сетей, противопожарных систем. После закрытия иностранного рынка стоимость материалов и оборудования выросла.

Поэтому даже при таких ценах мы не зарабатываем. Это необходимость: парковки нужны для соблюдения норм. Допустим, на 500 квартир должны приходиться примерно 200 мест. А без достаточного количества парковок можно всего 300 квартир.

Поэтому мы проектируем жилые комплексы с адекватным соотношением, чтобы было удобно. Не «200 машиномест на 1 тыс. квартир», как у некоторых.

Подземная парковка.
Подземная парковка.
СС0

Также Доброумов отметил, что покупают места по-разному, в зависимости от жилого комплекса. Хуже всего — в ЖК с малогабартными квартирами.

«Если квартиры мы продаем за три-четыре года, то парковки в среднем — лет восемь. Это минус для нас: долго возвращаем вложенные деньги, плюс за свой счет эксплуатируем, содержим паркинг. Продаем практически по себестоимости — она по всей стране одинакова. Мы не можем, как в Москве и Сочи, поросить за них от 3 до 15 млн», — заключил руководитель проектов.

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