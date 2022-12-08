Одно за миллион. Как дорого стоят машиноместа в подземных паркингах Барнаула и почему

Стоимость некоторых мест в подземных парковках Барнаула соотносима с ценой трешки в Рубцовске. Почему? Разобрался altapress.ru

На «Авито» есть около 110 нужных нам объявлений. Судя, по ним, средняя цена машиноместа — 1 млн рублей.

Самое дорогое предложение в Барнауле мы нашли в ЖК «Собрание» на ул. Гоголя, 46а за 3 млн рублей. Это чуть меньше 30 кв. м — по сути два машиноместа, примыкающих друг к другу. Добавьте еще две сотни и сможете купить свежую однушку в Nord примерно с такой же площадью.

В парковку спускается лифт с обоих подъездов дома, есть также два выхода с улицы, охрана и видеонаблюдение.

Самое бюджетное предложение в городе — 360 тыс. рублей за 18,4 кв. м по адресу проезд Северный Власихинский 66а, в несвязанном с жилым домом комплексе. В сообщении продавца указано, что это именно место в подземном паркинге. Не погреб или кладовая, которые при публикации оказываются в категории «машиноместо».

До 10 декабря некий барнаулец продает свое машиноместо со скидкой за 490 тыс. рублей. Оно находится на ул. Взлетной, 45 г.

Центральный район

В этой локации мы нашли 44 объявления — больше всего в Барнауле. Самое бюджетное предложение ждет покупателя на ул. Короленко, 70. 15 кв. м, охрана и видеонаблюдение обойдутся в 600 тыс. рублей. За 750 тыс. рублей можно приобрести 16 кв. м в паркинге на пр. Комсомольский, 40.

В ЖК «Столичный» машиноместо в 18 кв. м продают за 1,1 млн рублей. На той же парковке, что и в нашем первом примере, на ул. Гоголя 46а, за место поменьше (21 кв. м) просят 2 млн рублей.

По такой же цене — 19 кв. м на ул. Партизанская, 105, за «Оперой». В объявлении утверждают, что поместятся три автомобиля.

Ставки повышаются в «Двух Эпохах» на Комсомольском, 122в. Здесь место в 16 кв. м предлагают за 2,9 млн рублей. Объясняют тем, что парковочные места проданы и больше у застройщика их не будет.

Машиноместо на ул. Партизанской , 105. Авито.

Самые бюджетные места

В Железнодорожном районе место на ул. Папанинцев, 134 обойдется в 530 тыс. рублей. В Индустриальном — втором по количеству объявлений районе — за 500 тыс. рублей можно купить машиноместо в отдельностоящем от дома подземном комплексе на ул. Взлетная, 89.

В Ленинском районе свободны 20 кв. м на ул. Гущина, 173 г. Занять их можно за 500 тыс. рублей. В Октябрьском — на ул. Цеховая, 15 предлагают 24 кв. м за 675 тыс. 555 рублей.

Добавим, что в этих случаях вы не сможете попасть в парковки прямиком из дома, например, спустившись на лифте.

Строительство подземной парковки. архив СК «Сибирия»

Почему это столько стоит

Мы попросили представителя застройщика рассказать, почему стоимость машиномест сейчас приближаются к стоимости жилья.

Илья Доброумов,

руководитель проектов компании «СЕЛФ»:

Конфигурация мест общего пользования у жилья и паркинга совсем разные. Например, если из 100 тыс. кв. м дома мы продаем 80 тыс. кв. м квартир, то в случае с автостоянками — 50 тыс. И при этом нужно отбить вложенные деньги на все 100%. Средняя стоимость машиноместа у нас от 900 до 1,2 млн. Паркинг только кажется бетонной коробкой, на самом деле в нем достаточно много дорогостоящих инженерных сетей, противопожарных систем. После закрытия иностранного рынка стоимость материалов и оборудования выросла. Поэтому даже при таких ценах мы не зарабатываем. Это необходимость: парковки нужны для соблюдения норм. Допустим, на 500 квартир должны приходиться примерно 200 мест. А без достаточного количества парковок можно всего 300 квартир. Поэтому мы проектируем жилые комплексы с адекватным соотношением, чтобы было удобно. Не «200 машиномест на 1 тыс. квартир», как у некоторых.

Подземная парковка. СС0

Также Доброумов отметил, что покупают места по-разному, в зависимости от жилого комплекса. Хуже всего — в ЖК с малогабартными квартирами.

«Если квартиры мы продаем за три-четыре года, то парковки в среднем — лет восемь. Это минус для нас: долго возвращаем вложенные деньги, плюс за свой счет эксплуатируем, содержим паркинг. Продаем практически по себестоимости — она по всей стране одинакова. Мы не можем, как в Москве и Сочи, поросить за них от 3 до 15 млн», — заключил руководитель проектов.