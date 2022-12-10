10 декабря
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Недвижимость

Трехуровневую квартиру в центре Барнаула продают за 26 млн рублей

В Барнауле продают трехуровневую квартиру площадью 226 кв.м. за 26 млн рублей. В объявлении на «Циан» указано, что в доме — тихие соседи.

3-комн. квартира, 226 кв.м.
3-комн. квартира, 226 кв.м.
"Циан".

Квартира находится на ул. Анатолия, 94. У нее три этажа, свой гараж на две машины. Есть огромная кухня-гостиная, кабинет, две спальни на верхнем этаже, два санузла. В квартире выполнен качественный ремонт.

Всего в доме шесть квартир, соседи спокойные и тихие. Автор объявления пишет, что ощущения от проживания будут такие, будто вы живете в свое коттедже в центре Барнаула.

Дом кирпичный, отопление и вода центральные.

Квартира находится между Красноармейским и Ленинским проспектами, поэтому все «блага цивилизации» находятся рядом.

Ранее мы писали о шикарной квартире в центре Москвы за 310 млн рублей.

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