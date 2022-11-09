«Клевер» завял. В Барнауле все-таки консервируют скандальный недострой, несмотря на прогнозы мэрии

По данным altapress.ru, «Барнаулкапстрой» ищет подрядчика, который законсервирует ЖК «Клевер-парк», а именно здание на ул. Советской Армии, 83. Такое развитие событий администрация города отрицала еще в прошлом году. Что изменилось и при каких условиях строительство возобновится наша редакция узнала у гендиректора компании Сергея Шумова.

Почему объект консервируют

В мае 2021 года администрация Барнаула сообщала, что ЖК «Клевер-парк» консервировать не будут. Однако теперь продолжению строительства мешает судебная тяжба. Как рассказал Сергей Шумов, она возникла между экс-подрядчиком «Сибресурс» и одним из основных дольщиков дома на Советской Армии, 83, Евгением Шагиным, который купил 34 квартиры в этом замороженном объекте.

Сергей Шумов,

генеральный директор «Барнаулкапстроя»:

Мы провели все экспертизы и на сегодняшний день обратились в несколько банков, ответа еще не получили. Пока идет судебная тяжба, пока ищем банк, который бы профинансировал строительство, приняли решение законсервировать объект. Тем более что очень сильно на этом настаивает прокуратура Железнодорожного района, которая даже подала в суд. Объект нужно сохранить, чтобы продолжать строительство, после того, после того, как выяснятся все нюансы с дольщиками.

Состояние объекта Сергей Шумов оценивает, как «нормальное». «Даже с учетом летних дождей, которые интенсивно шли по Советской Армии, состояние позволяет продолжить строительство», — добавляет он.

Если в ближайшее время судебные тяжбы разрешатся, строительство может возобновиться, говорит Сергей Шумов.

Когда приступят к консервации

По плану, аукцион должен был пройти 7 ноября. Согласно протоколу, он не состоялся: никто не подал заявку.

Через некоторое время процедуру повторят. «Возможно, проведем закупку у единственного поставщика, кто-то, может, согласится с нашим предложением», — говорит Сергей Шумов.

Напомним, что строительство на объекте приостановили в марте 2020 года. По российскому законодательству, замороженные более чем на полгода объекты должны консервировать, но с ЖК «Клевер-парк» этого так и не произошло.

Согласно техническому заданию, на объекте должны провести вертикальную гидроизоляцию фундаментных плит и деформационного шва, обваловку котлована, консервировать выпуски арматуры, и сделать еще несколько работ. Их стоимость оценили в 2,9 млн рублей.