Определилась судьба недостроенного здания у барнаульского парка «Изумрудный»

Недостроенное здание на пр. Комсомольский, 128а у парка «Изумрудный» в Барнауле достроят и превратят в спортивный объект. Что именно это будет — пока неизвестно.

Раньше территория, на которой теперь стоит недострой в 4 тыс. квадратов, принадлежала парку. Потом там планировали построить ресторан «Природа». В 90-е годы участок начал переходить из рук в руки, а каждый новый хозяин пытался пристроить к этому объекту что-то свое.

Последнее его предназначение — спортивно-оздоровительный комплекс.

«Здесь подготовлены чаши для нескольких бассейнов, запланированы различные спортивные залы. Осталось и помещение, предназначенное для ресторана. В конце прошлого года объект был выставлен на продажу. Узнав об этом, я постарался принять меры для того, чтобы вернуть эту территорию парку. Вышел с идеей приобрести здание за бюджетный счет — здесь можно было бы сделать комплексный социо-культурный центр. Предложение вызвало интерес», — рассказал в Facebook управляющий парком «Изумрудный» Владислав Вакаев.

Пр. Комсомольский , 128а в Барнауле. Скриншот yandex.ru/maps

На общее обсуждение выносить это Вакаев не хотел, чтобы объект не купили под жилую застройку.

«И вот недавно это здание было приобретено одним барнаульским предпринимателем. Его фамилию пока не буду называть. Встретились с ним, пообщались. Новый владелец „недостроя“ намерен сохранить его профиль как спортивно-оздоровительный. При этом он готов развивать объект в тесном сотрудничестве с парком», — добавил он.

У нового хозяин есть соответствующий опыт, подчеркнул Вакаев.

Ранее барнаульский экс-депутат отдал 120 килограммов семечек голодающим зимой птицам. Часть семян передадут в парк «Изумрудный», который находится под опекой юных экологов и зеленых волонтеров Барнаула.