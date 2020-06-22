Опять снос? В Барнауле общественники обеспокоены судьбой еще одного исторического здания

Барнаульский острог XIX века и часть усадьбы музея на улице Толстого могут быть снесены после превращения улицы Промышленной в грузовую магистраль. Об этом пишет сайт Tolknews.ru . Историк из Барнаула Данил Дегтярев надеется, что «кризис» сыграет спасительную роль и исторические объекты все же сохранятся.

Зашли за красные линии

Улица Промышленная — довольно узкая, 26 метров шириной, указывает издание со ссылкой на мэрию. А разработчики генплана рассматривают возможность расширить ее до 40−100 метров, связать старый и новый мосты и пустить по ней грузовой транспорт.

Но такое расширение потребует сноса здания на ул. Льва Толстого, 1 и части участка знаменитого алтайского музея истории литературы и искусства (Льва Толстого, 2).

Ранее ряд источников сообщали altapress.ru, что сделать это будет не сложно, так как эти объекты недвижимости (часть участка музея и бывший острог) неведомым образом заступили за красные линии.

Здание на ул. Льва Толстого , 32. Надежда Тиунова.

Историческая тюрьма

Надо сказать, что год назад снос усадьбы купца Михайлова вызвал возмущение у части барнаульцев.

Здание было очень ветхое. И отстоять его не удалось. Дом на улице Льва Толстого, 1 на памятник похож еще меньше. Но за ним — целая история.

В 1885 году американский журналист Джордж Кеннан, побывавший в Барнауле, именно о нем написал как о здании в византийском стиле.

Здание «предполагалось под церковь, но затем было переоборудовано в тюрьму, как более подобает здешним потребностям», — иронизировал американец над российскими нравами.

Как предполагает Данил Дегтярев, церковь просто была внутри здания.

Как его сохранить

Несмотря на внешние малопрезентабельный вид бывшего острога Данил Дегтярев все же выступает за то, чтобы здание сохранить.

«Я безусловно поддерживаю идею ГМИЛИКА о передаче здания по ул. Льва Толстого, 1 (бывшая тюрьма XIX века) под нужды музея. Считаю, что на пересечении Промышленной и Льва Толстого должен возникнуть новый культурный центр с перспективой выхода его к Оби. А сносу исторических построек, как всегда, говорю решительное «Нет!», — объясняет историк.

Одна из идей для сохранения здания, — включение его в реестр объектов культурного наследия. Однако Дегтярев считает идею неосуществимой.

ул. Льва Толстого , 23 и 25 Олег Богданов

«Во-первых, здание сгорело в 1917 году и утратило свой первоначальный облик уже тогда. Тем более сейчас, после стольких перестроек и ремонтов, оно внешне не представляет культурной ценности. Хотя те, кто бывал внутри, рассказывали мне про сводчатые потолки — важнейший признак старинной архитектуры. Но этого так мало для признания памятником», — рассказал историк на своей страничке в соцсети.

Надежда на кризис

Здание, по словам историка, проблемное, частично не используется. А Алтайохранкультура «открытым текстом говорит, что ей нужны «идеальные памятники» — в хорошем состоянии и с конкретным собственником, ответственным за постройку».

Поэтому ведомство, скорее всего, постарается не допустить включения здания по Льва Толстого, 1 в реестр объектов культурного наследия.

Дом на ул. Льва Толстого 13а мог бы выглядеть так. Архитектор Иван Серов. Ивапн Серов.

«Остается лишь надеяться на «главного спасателя» — экономический кризис. Он похоронит и планы по расширению ул. Промышленной, и планы постройки нового корпуса АлтГУ на пл. Сахарова и другие разрушительные планы тоже, — прокомментировал Данил Дегтярев.

Ранее Altapress.ru писал о том, что ряд барнаульцев предлагают сделать улицу Л. Толстого пешеходной. Туристический маршрут вполне мог бы включать и здание острога — но эту улицу надо наполнить новыми точками притяжения, новыми культурными пространствами, в которые приходили бы с удовольствием не только туристы.