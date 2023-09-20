Особенности выбора квартиры на Пхукете для покупки

Пхукет — это один из самых популярных курортов Тайланда, который каждый год привлекает сотни тысяч туристов из разных стран. Многие иностранные граждане рассматривают здесь покупку недвижимости в собственность. Кто-то хочет обзавестись собственным жильем, чтобы в любой момент наслаждаться комфортабельным отдыхом, другие рассматривают покупку недвижимости как выгодное инвестирование средств. Большой выбор квартир на Пхукете позволяет каждому потенциальному покупателю найти для себя подходящий вариант.

Если вы хотите приобрести квартиру в Пхукете, то для начала нужно определиться с целями. Для собственного проживания выбирайте более спокойные спальные районы с небольшим потоком туристов. Если вы планируете сдавать жилье в аренду, то нужно рассмотреть более оживленные районы. Популярна береговая линия и центральная часть острова. В центральной части сосредоточено множество развлечений. Здесь также можно встретить предложения от застройщиков. Можно приобрести квартиру по выгодным ценам на этапе строительства. Помимо квартир, в продаже представлены и другие объекты:

апартаменты;

виллы;

таунхаусы.

Как формируется стоимость недвижимости в Тайланде

Если вы изучите предложения на местном рынке недвижимости, то отметите разброс цен. Стоимость квадратного места во многом зависит от расположения объекта. Чем популярнее район, чем выше спрос, тем выше цены.

Стоимость зависит от состояния объекта. Выгоднее покупать недвижимость на этапе строительства, напрямую от застройщика при сдаче дома в эксплуатацию. Строительные компании часто делают скидки инвесторам. Этот вариант стоит рассмотреть, если вы планируете сдачу объекта в аренду или его продажу по более высокой цене.

Еще один фактор, участвующий в ценообразовании, площадь недвижимости и уровень развития инфраструктуры. Дороже обойдется квартира, расположенная в доме с собственной инфраструктурой — паркинг, бассейн, закрытые территории для отдыха.

Если хотите изучить и сравнить цены, подобрать подходящий для себя вариант с учетом имеющегося бюджета, то воспользуйтесь предложением от компании Flatnhome. Она более 9 лет работает на рынке недвижимости в Тайланде. На сайте представленной компании есть готовая база с разными вариантами недвижимости. В ней вы найдете описание каждого объекта с фотографиями и ценами. Если вас заинтересует один из вариантов, то для дополнительной консультации можно связаться с сотрудниками представленной компании.