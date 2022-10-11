Открывая дверь в мечту. «Фирсова Слобода» показала свои коттеджи в «Палитре»

Суббота, 8 октября. В этот теплый и солнечный день так и тянет за город. Как и сотни жителей Алтайского края, мы отправились в ближайший пригород Барнаула. Здесь нас ожидало увлекательное знакомство с современным микрорайоном « Палитра ». А еще — ликбез по малоэтажке, кофе-брейк с выпечкой и, конечно, заряд хорошего настроения.

И все это во время Дня открытых дверей… в коттеджи, который организовала компания «Фирсова Слобода». В честь кого названы улицы нового поселка, что мы увидели в домах и почему едва не остались в одном из них — читайте в осеннем репортаже altapress.ru.

Море людей и машин

«Надо же, как много людей приехало. Мы оказались не одни такие», — удивляется кто-то из новоприбывших гостей «Фирсовой Слободы».

Сегодня в тихом поселке настоящий аншлаг. Здесь собрались те, кто всерьез интересуется загородной недвижимостью. Среди посетителей встречаются и риэлторы, но все же, большая часть гостей — семьи, многие из которых с детьми разных возрастов.

«Жилой комплекс „Палитра“ на сегодняшний день — один из самых современных поселков загородного типа. Здесь сочетаются тишина природы и прекрасно развитая инфраструктура. Он представляет собой удобную среду обитания, наполненную небывалыми до этого опциями: собственными охраной, сервисной службой для обслуживания домов, товариществом собственников жилья и многим другим. И современный поселок уже не может быть другим. Иначе он перестанет отвечать вашим же запросам», — отметил во время презентации жилого комплекса «Палитра» директор «Фирсовой Слободы» Михаил Кочетов.

После знакомства с концепцией поселка «Палитра», вместе с девелопером мы отправляемся в увлекательное путешествие.

Кстати, детям здесь нравится. По дороге они наперебой что-то обсуждают с родителями, показывая то на один, то на другой дом. Несколько самых маленьких остаются в «детском» шатре с профессиональным художником. Для них подготовлен мастер-класс.

«Фирсова Слобода» показала свои коттеджи в «Палитре». Анна Зайкова

Большие перспективы на маленьком участке

Наша группа вслед за экскурсоводом двигается по улице Ильи Репина. Далее мы сворачиваем на улицу Карла Брюллова, чтобы выйти к дому № 30 по улице Цветной. Здесь нас ждет коттедж «Твинхаус». Рядом — его недостроенный «близнец». Он интересен, в первую очередь, тем, кто хочет воочию убедиться: из чего один из крупнейших девелоперов сферы малоэтажного строительства возводит дома. Их скепсис быстро «разбился» о сибит и качественную кладку.

Вернемся к экскурсии. Большой двухэтажный коттедж состоит из двух зеркальных половин. Каждая из них представляет собой полноценный дом. В нем светло, уютно и очень просторно. Гид встречает нас внизу — в холле. Отсюда ведет группу в кухню-гостиную, после — к деревянной лестнице, идущей наверх, чтобы показать четыре уютные спальни.

Мало кто сдержался, чтобы украдкой не погладить ровные стены, не пощелкать новенькими выключателями и не заглянуть в каждый угол дома. Нам особо запомнились удобная планировка, тепло отполированных перил и прекрасный вид из окна.

«Этот вариант хорош для тех, кто не хотел бы обременять семейный бюджет лишними тратами за придомовую территорию», — говорит экскурсовод.

Он объясняет: площадь участка под каждой половиной — 3,5 сотки, поэтому, сэкономив, семья не потеряет в комфорте, ведь здесь прекрасно разместятся как парковка или небольшой гараж, так и зона для отдыха с террасой и зоной барбекю.

«Фирсова Слобода» показала свои коттеджи в «Палитре». Анна Зайкова

Красивый и оптимальный

Следующая остановка — дом по соседству. «Оптимум» такой же аккуратный и компактный на вид. Его стильные фасады едва заметно сверкают на солнце. Все дело в инновационной облицовке из штукатурки и стеновых панелей, выполненных «под кирпич».

«Сделано на удивление просто, качественно, а, главное, со вкусом. Удивило, что цвет черепицы совсем не банальный», — делится увиденным Татьяна, оглядев здание.

Директор «Фирсовой Слободы» Михаил Кочетов объясняет: кровля домов выполнена из матовой металлочерепицы темно-графитового, почти черного цвета. Она не так распространены, как темно-шоколадная, и нечасто встречается на загородных домах. Вкупе с благородным серым и белым оттенками стен, она выступает финальной точкой для дизайна всего дома.

Вдобавок, эта кровля очень хорошо удерживает снег, чтобы он не скатывался с крыши во время оттепели. А конструкции кровли способны выдерживают слой снега высотой до полуметра.

«Фирсова Слобода» показала свои коттеджи в «Палитре». Анна Зайкова

«Мы уже несколько месяцев ищем что-то подходящее, и чего только ни видели. Сюда зашли — и как будто попали домой. Нам понравилось, что здесь красиво, удобно, хорошая шумоизоляция, есть три изолированных друг от друга спальни. Все стены толстые, межкомнатные перегородки сделаны из сибита, а не из гипсокартона. Что еще? В дом подведены все коммуникации, уже установлены радиаторы отопления и необходимая сантехника, а это значит, что не придется на все это тратить время и силы», — говорит еще дна гостья.

Она приехала на День открытых дверей с мужем и детьми. Сейчас семья подыскивает удобный и не очень дорогой дом, чтобы вложить материнский капитал.

«Фирсова Слобода» показала свои коттеджи в «Палитре». Анна Зайкова

«Сейчас немало покупателей загородной недвижимости ищут новые дома почти „под ключ“, куда можно заселиться быстро и без лишних проблем. Концепция „Палитры“, как раз и предполагает такой подход. Условно говоря, в наших домах нужно лишь наклеить обои, расставить мебель — и можно жить. Вода, газ и даже интернет подведены. Новым владельцам останется лишь переоформить все на себя и наслаждаться комфортом большой квартиры, построенной на земле в тихом и современном поселке», — отмечает Михаил Кочетов.

Дом , где сбываются мечты

«Здесь можно завести собаку», — серьезно заявляет девочка лет шести, глядя на папу.

Они вышли с террасы коттеджа типа «Базис» и готовы идти дальше вслед за экскурсоводом. А вот мама замешкалась — ее привлекла кухня, откуда женщина явно не спешит уходить. Она в очередной раз оглядывает в меру просторное помещение. Здесь установили кухонный гарнитур, чтобы показать изящество, с которым решен вопрос бойлерной. Для оптимальной экономии места и денег потребителей, «Фирсова Слобода» разработала проект дома, в котором есть все для комфортной жизни небольшой семьи, но нет ничего лишнего.

Так, здесь убрали бойлерную, поместив компактный газовый котел на кухню. Он прекрасно прячется за дверцей одного из шкафов гарнитура.

«Просто, безопасно и доступно», — подчеркивает гид.

«Фирсова Слобода» показала свои коттеджи в «Палитре». Анна Зайкова

Экскурсовод показывает пространство рядом с домом, куда ведет площадка для автомобиля. Здесь можно со временем установить навес для авто или, накопив деньги, поставить каркас и возвести гараж из сэндвич-панелей.

Вдобавок, его планировка позволяет работать с пространством, как с «конструктором». Нередко жители поселка открывают в себе талант дизайнеров. Например, дальний край просторного холла быстро и недорого может превратиться в большую гардеробную.

Как нам рассказали в компании «Фирсова Слобода», идеей поделились сами палитряне, живущие в доме типа «Базис». Они же подсказали, как можно изящно менять интерьерные решения буквально по щелчку пальца.

Хозяйка дома отделала комнаты обоями светлых базовых оттенков и поставила классическую, современную мебель. С помощью широкой «палитры» разнообразных мелочей, подушек и текстиля, начинающий дизайнер быстро и недорого полностью поменяла облик дома.

Здесь мы задерживаемся подольше. Экскурсия отправилась дальше, чтобы уже, не торопясь, прогуляться по «художественным» улицам и оценить их свежим взглядом. Мы же на какое-то время остались в доме, залитым солнцем, чтобы помечтать о будущем.

«Фирсова Слобода» показала свои коттеджи в «Палитре». Анна Зайкова

Справка Многие эксперты советуют перед серьезной покупкой пощупать товар руками. А если речь идет о загородном доме, то осмотреть его до чистовой отделки. Какие только сюрпризы ни таятся под красивыми обоями и современной штукатуркой. Чтобы развеять все сомнения, один из крупнейших девелоперов сферы малоэтажного строительства — компания «Фирсова Слобода» организовала в поселке «Палитра» День открытых дверей. Он прошел в минувшую субботу, 8 октября. В поселке прошло три полуторачасовые экскурсии, в ходе которых гостям показали уже готовые и еще недостроенные дома.

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