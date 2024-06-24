Уютный дачник домик продают в Барнауле за 1,5 млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

Отличное место для отдыха и своего огорода продают в Барнауле за 1,5 млн рублей.

Общая площадь домика 30 кв.м. А участка — 6 соток.

Отмечается, что в доме все новое: мебель, сантехника, электрика.

Дом кирпичный — даже в +35° в нем не жарко. Снаружи он отделан деревом, а внутри дерево создает уютную атмосферу. На полу мягкий ковролин, на потолке — натяжной потолок с двухзонным освещением. Только что установлен кухонный гарнитур с каменной мойкой и стальным смесителем. Раскладывающийся диван из велюра и кожи добавляет комфорта, а фитостена — свежести.

Входная группа оснащена многозапорным замком, который закрывается изнутри. Тройные стеклопакеты обеспечивают дополнительную теплоизоляцию и шумоизоляцию.

На участке растут березки, яблони, ирга и декоративные кустарники. Есть место для газона, бани и огорода. Здесь можно наслаждаться природой и свежим воздухом, не отказывая себе в комфорте городской жизни.

Ранее сообщалось, что уютный коттедж в сосновом бору продают за 55 млн рублей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале