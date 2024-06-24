Отличное место для отдыха и своего огорода продают в Барнауле за 1,5 млн рублей.

Общая площадь домика 30 кв.м. А участка — 6 соток.
Отмечается, что в доме все новое: мебель, сантехника, электрика.
Дом кирпичный — даже в +35° в нем не жарко. Снаружи он отделан деревом, а внутри дерево создает уютную атмосферу. На полу мягкий ковролин, на потолке — натяжной потолок с двухзонным освещением. Только что установлен кухонный гарнитур с каменной мойкой и стальным смесителем. Раскладывающийся диван из велюра и кожи добавляет комфорта, а фитостена — свежести.
Входная группа оснащена многозапорным замком, который закрывается изнутри. Тройные стеклопакеты обеспечивают дополнительную теплоизоляцию и шумоизоляцию.
На участке растут березки, яблони, ирга и декоративные кустарники. Есть место для газона, бани и огорода. Здесь можно наслаждаться природой и свежим воздухом, не отказывая себе в комфорте городской жизни.
Ранее сообщалось, что уютный коттедж в сосновом бору продают за 55 млн рублей.
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