Уютный коттедж в сосновом бору продают за 55 млн рублей.

Общая площадь дома 450 кв.м. Один «жилой квадрат» тут стоит 122 тыс. рублей.

Этот просторный и современный коттедж, расположенный в живописном месте на опушке соснового леса, станет идеальным местом для тех, кто ценит комфорт, уют и красоту природы. Проект разработан топовым архитектором, который учел все современные требования к энергоэффективности и технологичности.

Коттедж представляет собой просторное и светлое пространство с полной чистовой отделкой из лучших материалов. Здесь есть все необходимое для комфортной жизни: просторная кухня с гостиной и столовой, пять спален с собственными санузлами, гараж и SPA-зона. Также имеется вспомогательная зона, где можно разместить гостевые комнаты, винный погреб, склад припасов, мастерскую, инженерную зону, спортивный зал и места для хранения квадроциклов, катеров и других транспортных средств.

Расположение коттеджа в санаторной зоне Барнаула делает его еще более привлекательным. Часть участка переходит в густой реликтовый бор, где находится собственный пруд и ручей. Из окон открываются живописные виды на природу. Последний дом на тупиковой улице на 8 домовладений обеспечивает тишину и спокойствие.

Это идеальное место для тех, кто хочет наслаждаться красотой природы, комфортом и уютом своего дома, а также иметь доступ ко всем удобствам городской жизни.

Ранее сообщалось, что дом мечты продают в пригороде Барнаула за 10,5 млн рублей.

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