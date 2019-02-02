Падают, но готовятся взлететь. Что происходит с ценами на квартиры в Барнауле

Недвижимость на вторичном рынке Барнаула дешевеет, зафиксировал портал « Недвижимость Алтая ». В январе средняя стоимость одного квадратного метра составила 44 530 рублей. Это на 1,26% меньше, чем в декабре.

Цены на вторичном рынке краевой столицы начали уверенно расти с лета 2018 года. На декабрь пришелся пик стоимости «квадрата» — 45 100 рублей. В январе из-за повышения стоимости ипотечных кредитов и ряда других факторов произошла корректировка цен, однако количество сделок осталось на уровне конца прошлого года.

Дмитрий Дворядкин,

президент СРБ и руководитель АН «Перспектива 24»:

Пока мы видим активность, которая не характерна для января. Клиенты есть, сделки идут, брони ставят, задатки оставляют. Есть вероятность, что цены будут расти как на первичку, так и на вторичку (здесь видно серьезное сокращение количества предложений). Кроме того, весной ожидается выдача жилищных сертификатов, и это тоже становится причиной удорожания недвижимости.

Цены на недвижимость в Барнауле. realtai.ru

Портал напоминает, что максимально дорого квартиры в Барнауле продавались в марте 2015 года — 51 200 рублей за кв. м. В 2019 году рынок может побить этот рекорд из-за роста цен на «первичке». Кроме того, на рынок вышли «новые» вторичные квартиры — объекты в домах, сданных 2−3 года назад. Их стоимость ощутимо выше.

Как изменилась цена на квартиры в январе

Комнаты потеряли в цене на 1,6%, гостинки — 1,2%, кухни-прихожие — 0,4%, малосемейки подорожали на 1,7%, квадратный метр однокомнатных квартир стал дешевле на 1,9%, трехкомнатных — на 0,7%, четырехкомнатных — на 1,09%. Стоимость трешек выросла на 0,2%.