Оригинальную «панельку» в 23 этажа построят в Барнауле

Первый панельный жилой «небоскреб» построят в Барнауле на ул. Солнечная поляна, 85 (ЖК «Лапландия»). Ранее панельные высотки достигали максимум 18 уровней, сообщил «Алтайский портал недвижимости».

Дома выше 20 этажей возводили из монолита, кирпича или бетонных блоков. Первую «панельку-небоскреб» строит ИСК «Союз».

Там будет один подъезд и 147 квартир, большинство из которых — двухкомнатные, проектировщики предусмотрели панорамное остекление всех лоджий.

Площади на первом этаже и в пристройке отдадут под офисные и торговые помещения.

Площадку уже готовят к строительству. Предположительно, стройка начнется сразу после Нового года.

Всего в жилом комплексе «Лапландия» пока насчитывается четыре 16-этажки в разной степени готовности.

«ЖК „Лапландия“ был признан лучшим строительным объектом на градостроительном совете, как один из самых красивых архитектурных проектов, который украсит Барнаул», — говорится на сайте застройщика.

Ранее президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая Лариса Мельситова рассказала altapress.ru о трендах на рынке недвижимости.

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