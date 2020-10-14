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Недвижимость

Оригинальную «панельку» в 23 этажа построят в Барнауле

Первый панельный жилой «небоскреб» построят в Барнауле на ул. Солнечная поляна, 85 (ЖК «Лапландия»). Ранее панельные высотки достигали максимум 18 уровней, сообщил «Алтайский портал недвижимости».

Первая панельная высотка в Барнауле.
Первая панельная высотка в Барнауле.
altayrealt.ru

Дома выше 20 этажей возводили из монолита, кирпича или бетонных блоков. Первую «панельку-небоскреб» строит ИСК «Союз».

Там будет один подъезд и 147 квартир, большинство из которых — двухкомнатные, проектировщики предусмотрели панорамное остекление всех лоджий.

Площади на первом этаже и в пристройке отдадут под офисные и торговые помещения.

Площадку уже готовят к строительству. Предположительно, стройка начнется сразу после Нового года.

Всего в жилом комплексе «Лапландия» пока насчитывается четыре 16-этажки в разной степени готовности.

«ЖК „Лапландия“ был признан лучшим строительным объектом на градостроительном совете, как один из самых красивых архитектурных проектов, который украсит Барнаул», — говорится на сайте застройщика.

Ранее президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая Лариса Мельситова рассказала altapress.ru о трендах на рынке недвижимости.

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