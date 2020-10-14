Оригинальную «панельку» в 23 этажа построят в Барнауле

Дома выше 20 этажей возводили из монолита, кирпича или бетонных блоков. Первую «панельку-небоскреб» строит ИСК «Союз».
Там будет один подъезд и 147 квартир, большинство из которых — двухкомнатные, проектировщики предусмотрели панорамное остекление всех лоджий.
Площади на первом этаже и в пристройке отдадут под офисные и торговые помещения.
Площадку уже готовят к строительству. Предположительно, стройка начнется сразу после Нового года.
Всего в жилом комплексе «Лапландия» пока насчитывается четыре 16-этажки в разной степени готовности.
«ЖК „Лапландия“ был признан лучшим строительным объектом на градостроительном совете, как один из самых красивых архитектурных проектов, который украсит Барнаул», — говорится на сайте застройщика.
Ранее президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая Лариса Мельситова рассказала altapress.ru о трендах на рынке недвижимости.
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