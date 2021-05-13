Панельными домами хотят застроить барнаульский Ковш

На месте барнаульского Ковша могут появиться три панельных дома. 21 мая пройдут очередные торги на право засыпать участок. За возможность построиться на этом месте с 2019 года борются компании «Акватория» и «Генподряд», пишет « Толк ».

Шаг на аукционе составляет всего 3 тыс. рублей, участник торгов с первоначальных 60 тыс. рублей подняли сумму до 12 млн и могут делать это бесконечно, заметили в краевом минприроды.

Ожидается, что на майских торгах все-таки будет победитель. Андрей Загарин, соучредитель «Генподряда» рассказал, что с оппонентами достигнута предварительная договоренность о том, что те не будут участвовать.

По словам Загарина, на 2 га Ковша планируется три панельных многоэтажных дома.

«В России нет еще ни одного подобного прецедента, когда на месте акватории насыпали бы участок и построили бы там жилье. Да, закон, позволяющий сделать это, есть, но там много подводных камней, и он не работает в полную силу. Максимум, что удалось сделать предпринимателям, — это намыть земельный участок. До разрешения на строительство еще никто не добрался», — сказал предприниматель.

Ранее барнаульцы создали петицию, адресованную главе города Вячеславу Франку. Активисты просят не засыпать, не застраивать, а сохранить Ковш, бывшую протоку между берегом Оби и островом Побочень.