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Недвижимость

Панельными домами хотят застроить барнаульский Ковш

На месте барнаульского Ковша могут появиться три панельных дома. 21 мая пройдут очередные торги на право засыпать участок. За возможность построиться на этом месте с 2019 года борются компании «Акватория» и «Генподряд», пишет «Толк».

Район барнаульского "Ковша" (конец 1990-х).
Район барнаульского "Ковша" (конец 1990-х).
архив сайта barnaul.fm

Шаг на аукционе составляет всего 3 тыс. рублей, участник торгов с первоначальных 60 тыс. рублей подняли сумму до 12 млн и могут делать это бесконечно, заметили в краевом минприроды.

Ожидается, что на майских торгах все-таки будет победитель. Андрей Загарин, соучредитель «Генподряда» рассказал, что с оппонентами достигнута предварительная договоренность о том, что те не будут участвовать.

По словам Загарина, на 2 га Ковша планируется три панельных многоэтажных дома.

«В России нет еще ни одного подобного прецедента, когда на месте акватории насыпали бы участок и построили бы там жилье. Да, закон, позволяющий сделать это, есть, но там много подводных камней, и он не работает в полную силу. Максимум, что удалось сделать предпринимателям, — это намыть земельный участок. До разрешения на строительство еще никто не добрался», — сказал предприниматель.

Ранее барнаульцы создали петицию, адресованную главе города Вячеславу Франку. Активисты просят не засыпать, не застраивать, а сохранить Ковш, бывшую протоку между берегом Оби и островом Побочень.

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