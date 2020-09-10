Барнаульцы просят мэра спасти Ковш

Активисты в Барнауле написали петицию , адресованную главе города Вячеславу Франку. Они просят сохранить Ковш, бывшую протоку между берегом Оби и островом Побочень.

Авторы обращения, просят Франка запретить засыпку Ковша и включить его в одну из муниципальных программ («Формирование современной городской среды» или «Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование»).

Под петицией на момент публикации подписалось более 160 человек.

«Барнаульский Ковш — особенное место в нашем городе, бывшая протока между берегом Оби и островом Побочень. С 30-х годов местные жители называли его островом отдыха. Это „живая“ часть реки Обь. <…> Не в каждом городе есть такое живописное место», — отмечают активисты.

Они вспомнили, что именно на Ковше был первый речной вокзал и навесной мост, похожий на «Золотые ворота» в Сан-Франциско.

В 2018 году в Барнауле уже поднимался протест против строительства жилья на Ковше.