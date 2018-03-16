В Барнауле поднимается протест против строительства жилья на Ковше

В июне 2017 года мэрия сообщала, что компания "Акватория" получила разрешение от министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края "создать искусственный земельный участок на водном объекте, находящемся в федеральной собственности" (сейчас этой информации на сайте администрации нет).

Скорее всего, застройщик намерен продолжить строить здесь жилье микрорайона "Новая пристань", который сейчас возводят на улице Промышленная.

"Градика" призывает сохранить Ковш.

"Это просто шикарное место для создания уникального микрорайона у воды — с домами, стоящими прямо на набережной, с общественными прогулочными зонами вдоль берега — как в Петербурге, как в Европе. И подобных мест в городе больше нет", — пишут в сообществе.

Однако в комментариях к посту горожане пишут, что Ковш дорого поддерживать в надлежащем состоянии.

Денис Кочетков,

участник группы "Градика":