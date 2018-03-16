В Барнауле поднимается протест против строительства жилья на Ковше

В группе "Градика" в ВК сообщают, что в Барнауле планируют засыпать Ковш — песчаный пляж и пролив на берегу Оби. В перспективе "Акватория", которая входит в ГК "Сибирия", планирует построить здесь жилье. Принципиальные разрешения на работы у застройщика уже есть. "Уничтожать единственный в городской водоем нельзя", — призывают в сообществе.
В июне 2017 года мэрия сообщала, что компания "Акватория" получила разрешение от министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края "создать искусственный земельный участок на водном объекте, находящемся в федеральной собственности" (сейчас этой информации на сайте администрации нет).
Скорее всего, застройщик намерен продолжить строить здесь жилье микрорайона "Новая пристань", который сейчас возводят на улице Промышленная.
"Градика" призывает сохранить Ковш.
"Это просто шикарное место для создания уникального микрорайона у воды — с домами, стоящими прямо на набережной, с общественными прогулочными зонами вдоль берега — как в Петербурге, как в Европе. И подобных мест в городе больше нет", — пишут в сообществе.
Однако в комментариях к посту горожане пишут, что Ковш дорого поддерживать в надлежащем состоянии.
Денис Кочетков,
участник группы "Градика":
— Обь течет на песчаном ложе, и Ковш постоянно замывает песком. Пока был речпорт, его периодически промывали земснарядом, а сейчас кто будет этим заниматься, кому надо брать на себя головную боль? Никому. Проще засыпать. Хотя строить там все равно ничего нельзя будет, в паводок же все затапливается.
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