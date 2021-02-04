Перед застройкой речного вокзала в Барнауле «Селф» спросит мнение горожан

В конце декабря прошлого года компания «Селф» выкупила здание речного вокзала и землю под ним. Прошло уже больше месяца, но девелопер до сих пор не открыл секрет, что именно он планирует разместить в знаковом для барнаульцев месте. Своими планами на участок в 17,9 тыс. кв. м. руководитель строительной компании Нодар Шония поделился с altapress.ru.

Застройщик отметил, что в столь важном для Барнаула месте должен стоять комплекс зданий с неповторимой архитектурой. Такие объекты способны не просто украсить берег Оби, а укрепить бренд краевой столицы, как центра притяжения на Алтае.

«В любом случае это будет что-то новое и современное, способное преобразить город, а иначе как он будет развиваться? Разве хорошо, когда на въезде в краевую столицу гостей встречает разваливающееся, нефункциональное строение? Как бы банально это не звучало — нужно идти в ногу со временем, применять новые подходы, концепции и технологии», — рассказал Нодар Шония.

Нодар Шония. Анна Зайкова.

Детальный анализ почвы позволяет судить о том, что на месте бывшего речного вокзала можно возвести внушительные высотки. Однако, перед окончательным принятием решения о том, какими они будут, застройщик намерен проанализировать оценку экспертов и общественное мнение.

Так, свое слово скажут не только архитекторы, проектировщики, экологи, но и горожане. Девелопер отмечает, что прежде чем инвестировать в серьезный проект, нужно оценить общественный запрос, ведь будущие здания должны быть не только красивыми, но и востребованными.

«Только услышав точку зрения каждой стороны, можно принимать какие-то принципиальные решения», — подчеркнул руководитель «Селфа».

Проект 2015 года с закрытого конкурса , организованного прошлыми владельцами здания речного вокзала. Анна Зайкова.

Что касается набережной, то ее благоустроят — сделают удобной и «зеленой». Здесь появятся мощеные дорожки, современное освещение, зеленые насаждения, скамейки и многое другое.

О том, смогут ли горожане гулять по новой набережной, чем будут любоваться приезжающие в Барнаул гости и что ждет Художественный музей, читайте в ближайшее время на altapress.ru в постоянной рубрике «Недвижимость».