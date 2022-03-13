«Питерский» мостик и «английская» гостиная. Во сколько обойдется эксклюзивная усадьба в тихом районе Барнаула

Все дома двухэтажные. По словам автора объявления, они «строились с особой любовью, трепетом и ответственностью». Площадь самого большого из них составляет 220 кв. м, второго и третьего — 80 кв. м. Их соединяет общий двор с гаражом, двумя местами для парковки, баней и мангальной зоной.
На территории выполнен ландшафтный дизайн. Двор украшает арочный мостик, похожий на уменьшенную копию Львиного моста через канал Грибоедова в Санкт-Петербурге.
«Подойдет для большой дружной семьи, где люди живут рядышком и в то же время отдельно, что зачастую позволяет сохранить „температуру“ личных отношений», — подчеркивается в тексте.
В самом большом доме с кованым крыльцом выполнен дизайнерский ремонт. Так, для гостиной с камином выбрали подчеркнуто английский стиль. Жемчужиной коттеджа выступает красивая — тоже кованая — лестница.
Усадьбу окружает кирпичный забор, по периметру установлено видеонаблюдение.
Стоимость недвижимости — 23 млн рублей, по 60,5 тыс. рублей за кв. м.