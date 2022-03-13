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Недвижимость

«Питерский» мостик и «английская» гостиная. Во сколько обойдется эксклюзивная усадьба в тихом районе Барнаула

Сайт «Авито» пополнился новым предложением. На продажу выставили большую усадьбу на три дома на ул. Станционная. На территории в 12 соток уместились не только частные дома, но и мостик с коваными перилами, баня, мангальная зона, гараж и будущий бассейн.

В Барнауле продается большая усадьба с почти "питерским" мостиком.
В Барнауле продается большая усадьба с почти "питерским" мостиком.
"Авито".

Все дома двухэтажные. По словам автора объявления, они «строились с особой любовью, трепетом и ответственностью». Площадь самого большого из них составляет 220 кв. м, второго и третьего — 80 кв. м. Их соединяет общий двор с гаражом, двумя местами для парковки, баней и мангальной зоной.

На территории выполнен ландшафтный дизайн. Двор украшает арочный мостик, похожий на уменьшенную копию Львиного моста через канал Грибоедова в Санкт-Петербурге.

«Подойдет для большой дружной семьи, где люди живут рядышком и в то же время отдельно, что зачастую позволяет сохранить „температуру“ личных отношений», — подчеркивается в тексте.

В Барнауле продается большая усадьба с почти &quot;питерским&quot; мостиком.
В Барнауле продается большая усадьба с почти «питерским» мостиком.
«Авито».

В самом большом доме с кованым крыльцом выполнен дизайнерский ремонт. Так, для гостиной с камином выбрали подчеркнуто английский стиль. Жемчужиной коттеджа выступает красивая — тоже кованая — лестница.

Усадьбу окружает кирпичный забор, по периметру установлено видеонаблюдение.

Стоимость недвижимости — 23 млн рублей, по 60,5 тыс. рублей за кв. м.

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