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Недвижимость

По наказу Путина антимонопольщики проверят цены на квартиры

Президент РФ Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить цены на жилье.

Недвижимость. Жилье.
Недвижимость. Жилье.
altapress.ru

На совещании с правительством российский лидер сказал, что в среднем по стране цены выросли на 12%. Но в ряде регионов «это не просто рост, а существенный рост», цитирует президента «Интерфакс».

Так, в Северной Осетии квадратные метры стали дороже на 30%, в Адыгее, Орловской и Амурской областях — почти на 20%. В Рязанской области — на 17,6%, пишет bfm.ru.

«Еще Дальний Восток подскочил», — отметил Путин.

По мнению президента, нужно не только создавать дополнительные предложения на рынке жилищного строительства, но и «посмотреть на эту проблему с точки зрения ФАС».

Ранее член генерального совета «Партии Роста» Дмитрий Панов заявил, что в 2021 году жилье в России продолжит дорожать — росту цен поспособствует повышенный спрос на квартиры, спровоцированный продлением программы льготной ипотеки.

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