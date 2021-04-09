По наказу Путина антимонопольщики проверят цены на квартиры

На совещании с правительством российский лидер сказал, что в среднем по стране цены выросли на 12%. Но в ряде регионов «это не просто рост, а существенный рост», цитирует президента «Интерфакс».

Так, в Северной Осетии квадратные метры стали дороже на 30%, в Адыгее, Орловской и Амурской областях — почти на 20%. В Рязанской области — на 17,6%, пишет bfm.ru.

«Еще Дальний Восток подскочил», — отметил Путин.

По мнению президента, нужно не только создавать дополнительные предложения на рынке жилищного строительства, но и «посмотреть на эту проблему с точки зрения ФАС».

Ранее член генерального совета «Партии Роста» Дмитрий Панов заявил, что в 2021 году жилье в России продолжит дорожать — росту цен поспособствует повышенный спрос на квартиры, спровоцированный продлением программы льготной ипотеки.