Почем Дом купца Осипова: в Бийске вновь выставили на продажу старинный особняк с «клеймом» ритуальных услуг

Объявление о продаже памятника архитектуры регионального значения наукограда накануне появилось на сайте « Авито ». Это старинный особняк, расположенный на пересечении ул. Льва Толстого и пер. Гилева. В реестр культурного наследия Алтайского края он занесен, как Дом купца Осипова. Однако бийчанам дом известен в качестве здания с ритуальными услугами.

Особняк на ул. Льва Толстого, 182 был построен купцом первой гильдии Александром Осиповым в 1909 году.

Изначально здание было жилым. Позже дом отдали под «общественные нужды». С 1923 года в нем начали размещать различные городские учреждения. Сначала особняк стал Домом работников просвещения, позже в нем открылись детские яслями, потом — больница, инспекция Госстраха и дирекция киносети.

Уже в наше время на фасаде красивого деревянного особняка появилась вывеска «Ритуальные услуги». Очень скоро особняк начал ассоциироваться скорее с венками и надгробными плитами, чем с историческим наследием города.

В разное время параллельно с ритуальным магазином помещения в бывшем особняке арендовали и другие компании. Среди них: автошкола, юридическая организация, центр по изучению иностранных языков, фирма по установке окон и т.д.

Дом купца Осипова в Бийске. 2020 год. «Яндекс. Карты».

Как отмечает бийский интернет-портал «БР», в 2014 году в наукограде начался демонтаж рекламных щитов с памятников архитектуры. Тогда от «портянок» очистили и Дом купца Осипова. Но красивый фасад недолго оставался свободным от рекламы. В 2017 году на нем снова появилась «растяжка» с надписью «Ритуальные услуги». Собственник тогда отделался замечанием.

В 2020-м особняк выставили на продажу за 7 млн рублей. При этом, про обременение автор объявления, как и сейчас, предпочел умолчать. В этом году ценник упал на 2 млн рублей. Собственник готов отдать исторический объект площадью 450 кв. м вместе с земельным участком за 5 млн рублей.