28 февраля -9°C
﻿
Недвижимость

Почем Дом купца Осипова: в Бийске вновь выставили на продажу старинный особняк с «клеймом» ритуальных услуг

Объявление о продаже памятника архитектуры регионального значения наукограда накануне появилось на сайте «Авито». Это старинный особняк, расположенный на пересечении ул. Льва Толстого и пер. Гилева. В реестр культурного наследия Алтайского края он занесен, как Дом купца Осипова. Однако бийчанам дом известен в качестве здания с ритуальными услугами.

Дом купца Осипова в Бийске. 2012 год.
Дом купца Осипова в Бийске. 2012 год.
Google. Карты.

Особняк на ул. Льва Толстого, 182 был построен купцом первой гильдии Александром Осиповым в 1909 году.

Изначально здание было жилым. Позже дом отдали под «общественные нужды». С 1923 года в нем начали размещать различные городские учреждения. Сначала особняк стал Домом работников просвещения, позже в нем открылись детские яслями, потом — больница, инспекция Госстраха и дирекция киносети.

Уже в наше время на фасаде красивого деревянного особняка появилась вывеска «Ритуальные услуги». Очень скоро особняк начал ассоциироваться скорее с венками и надгробными плитами, чем с историческим наследием города.

В разное время параллельно с ритуальным магазином помещения в бывшем особняке арендовали и другие компании. Среди них: автошкола, юридическая организация, центр по изучению иностранных языков, фирма по установке окон и т.д.

Дом купца Осипова в Бийске. 2020 год.
Дом купца Осипова в Бийске. 2020 год.
«Яндекс. Карты».

Как отмечает бийский интернет-портал «БР», в 2014 году в наукограде начался демонтаж рекламных щитов с памятников архитектуры. Тогда от «портянок» очистили и Дом купца Осипова. Но красивый фасад недолго оставался свободным от рекламы. В 2017 году на нем снова появилась «растяжка» с надписью «Ритуальные услуги». Собственник тогда отделался замечанием.

В 2020-м особняк выставили на продажу за 7 млн рублей. При этом, про обременение автор объявления, как и сейчас, предпочел умолчать. В этом году ценник упал на 2 млн рублей. Собственник готов отдать исторический объект площадью 450 кв. м вместе с земельным участком за 5 млн рублей.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость