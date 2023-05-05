Почему проект офисного центра-аквариума в сердце Барнаула вновь вызвал жаркий спор

В прошлый раз эскиз многофункционального центра О2 на ул.Партизанской, 70-74 градсовет разгромил . На заседании 4 мая поправленный проект вновь вызвал множество вопросов – их бодро отбивал архитектор Ермек Кулмухамедов из бюро «Салют». Что не устроило экспертов и приняли ли они наконец объект — расскажет altapress.ru

Девелопер «Мой дом» уже подготовил площадку для офисного центра. Здесь появятся помещения для бытового обслуживания, спорта и развлечения. Последние два этажа и террасы займет банкетный зал.

Авторы добавили общий ситуационный план, который представляет окружающую застройку, куда вписывают новый объект, а также схемы инсоляции (уровня естественной освещенности. - Прим. Ред.) соседних зданий.

Бюро сделало вывод, что, например, затенение недостроенной высотки от PR-холдинга происходит преимущественно от собственных стен, а их О2 и двора не касается. А с одной из двухэтажек проект «в притирку», но проходит по нормативам.

По мнению нескольких членов градсовета, расчеты выполнены некорректно.

«В градостроительных нормативах края есть методика расчета инсоляции, здесь она другая и немного непонятная — нужно взять расчеты и проверить», - сказал архитектор Евгений Башкиров.

Проект многофункционального офисного центра О2 на ул. Партизанская, 70-74. Архитектурное бюро «Салют».

«Если вопросы возникнут, мы на стадии подряда докажем верность расчетов. У меня нет возможности все подробнее объяснить: мы готовились к презентации эскиза, а не проектной документации для экспертизы, но будьте уверены, что все проверили», - ответил на замечания Ермек Кулмухамедов.

Архитектора предупредили, что, если нарушить инсоляцию квартир в соседних домах, их могут признать непригодными для жилья. В таком случае заказчику придется компенсировать ущерб.

Не просто прозрачный прямоугольник

В офиснике «прорубили» две террасы: это поможет не затенять соседние здания и придать чуть более сложную форму прямоугольному объекту

Чтобы не показывать в окнах торговое и техническое оборудование и задние стенки шкафов, архитекторы сделали непрозрачными окна первого и второго этажа, а также части задних фасадов.

Но это лишь компромисс. Все остальные уровни закроет прозрачное мультистекло, которое изначально и планировали использовать. Добавлять в него оттенки авторы не хотят – иначе внешний вид не будет подчеркивать «офисную функцию». К тому же цветное стекло будет перетягивать на себя лишнее внимание.

Проект многофункционального офисного центра О2 на ул. Партизанская, 70-74. Архитектурное бюро «Салют».

Останутся и металлические «слои»: в оформлении фасада планируют использовать некрашеный анодированный алюминий.

Минимум машин

На новой схеме здание сместили на пару метров вперед, к ул. Партизанской, чтобы добавить в скрытый офисным центром двор парковочные места и улучшить инсоляцию соседних объектов. Так удалось разместить 47 машиномест (включая те, что в паркинге) – это минимальное количество, которого требуют расчеты.

Главному архитектору края Виктору Четошникову не понравилось, что для маломобильных посетителей не оборудовали вход со двора, где для них расположены парковки. Поэтому людям, например, на колясках, придется двигаться до центрального входа. Что, впрочем, по словам автора проекта, не нарушает установленных нормативов.

Для дождевых и талых вод предусмотрели систему ливневой канализации. Члены градсовета поинтересовались, появится ли у двора ограждение, чтобы окружающие гаражи не портили вид. И тут стало известно о глобальных планах.

Комплексный бизнес центр О2 на ул. Партизанская, 70−74. Архитектурное бюро "Салют".

«Заказчик пожелал, чтобы мы предусмотрели комплексное развитие этого квартала. Мы сегодня делаем предварительный мастер-план с учетом возможного сценария расселения двухэтажных домов, реновации всей территории», - сказал Ермек Кулмухамедов.

Неуловимые профили

Эксперты обратили внимание, что правый проезд находится за пределами земельного участка и это недопустимо.

«Он находится за границей чьих-либо прав. Это не частная собственность, а городской проезд», - заметил автор проекта.

Возникли проблемы с красной линией и профилем ул. Партизанской. Между архитектором и членами градсовета возник спор – есть ли они на городских планах.

По словам Ермека Кулмухамедова, мэрия в ответ на официальный запрос отвечала, что в месте, где появится офисник, их нет.

«А у меня есть, - покрутил бумагой в воздухе Вадим Ломакин, начальник архитектурно-планировочного отдела «АльфА – ПроекТ», и сделал замечание. - Вы не знаете, что проезжую часть ул. Партизанской собираются расширять до 12 метров. Поэтому у вас появилось крыльцо, которое выходит за красную линию».

Проект многофункционального офисного центра О2 на ул. Партизанская, 70-74. Архитектурное бюро «Салют».

Автор проекта подчеркнул, что этот не крыльцо, а «тротуар с элементами перепада рельефа», у которого нет фундамента и никакой связи со зданием. А Антон Воробьев, председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города, добавил, что, учитывая уже возведенные здания, расширение улицы – утопично.

«Ни один элемент здания и участка не должен выходить за красную линию, а тут целый каскад ступеней, - сказал Евгений Башкиров. – А так, здание в целом мне нравится».

«Пешеходные связи на ул. Партизанской нарушены в целом везде, тротуары разорваны, - сказал член градсовета Евгений Носенко. - Комитету нужно внимательнее здесь работать со всеми текущими и будущими застройщиками».

Финальный аккорд – замечание Вадима Ломакина о том, что на участке превысили коэффициент плотности застройки: здание очень большое, его нужно уменьшить.

Несмотря на резкие замечания, авторам разрешили исправить недочеты в рабочем порядке. Проект одобрили.