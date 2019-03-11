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Почему женщины чаще мужчин покупают квартиры в новостройках?

Доля покупательниц жилья на рынке новостроек за десять лет выросла по стране примерно на 7% и превысила долю покупателей-мужчин, составив около 55%. Таковы результаты статистических исследований одной из крупных риэлторских компаний России.

При этом средний возраст покупательниц практически не изменился: около 40% приходится на женщин в возрасте от 30 до 40 лет.

В канун Международного женского дня мы пообщались с сотрудником компании «Жилфонд» Василием Соболевским и узнали, чем же руководствуются представительницы прекрасного пола в Барнауле при выборы новостроек.

По словам риэлторов, в сравнении с мужчинами слабый пол подходит к покупке жилья более эмоционально. Женщине важно знать, как она будет чувствовать себя в новом доме. Она в первую очередь начинает изучать так называемую ауру будущей квартиры. Тем более считается, что женщины лучше мужчин чувствуют энергетику пространства.

Впрочем, как говорит Василий Соболевский, дамы всегда более гибко подходят к выбору квартир. «Одна из моих клиенток была настроена на покупку новостройки исключительно в стиле „Лофт“, но в итоге приобрела жилье с отделкой в европейской классике, чем удивила всех своих знакомых», — приводит пример риэлтор.

Двор закрытого типа.
Двор закрытого типа.
Источник: ЖК "Новый квартал"

При выборе квартир на первом месте у женщин — безопасность жилья. Обычно им нравятся тихие районы. Важно, чтобы дом располагался в закрытой территории с видеонаблюдением и услугами консьержа, еще лучше если здание охраняется.

К слову, оценивая безопасность и комфорт, женщины никогда не забывают и об эстетической стороне вопроса. Для подавляющего большинства покупательниц важен внешний вид новостройки, ее архитектура, и то, на какую сторону выходят окна и какой из них открывается вид.

К тому же женщины гораздо больше мужчин уделяют внимания зонам общего пользования, оценивают, как оформлен подъезд, лестничные клетки, лифты, холл, дворы. Кстати, больше всего этим критериям соответствует проект ЖК «Новый квартал» в центральном районе Барнаула, отмечают риэлторы.

На третье место покупательницы ставят развитость социальной инфраструктуры. Женщины чаще мужчин интересуются у риэлторов, есть ли рядом с новостройкой детский сад, школа, больницы, магазины, салоны красоты.

Также большое значение женщины обычно придают тому, во сколько обходится содержание дома, скрупулезно просчитывая, какие статьи расходов закладывать в семейный бюджет. Мужчины же, как правило, этот аспект упускают из вида.

И наконец, в отличие от мужчин, женщины часто большое внимание уделяют парковке. Она должна быть просторной, с достаточным количеством мест для комфорта всех жителей новостройки.

Интерьер.
Интерьер.
Источник: ЖК «Новый квартал»

Одинаковых женщин не существует. У каждой свой характер и свое представление о собственной квартире. Но их объединяет одно — желание создать свое «уютное гнездышко», свой идеальный домашний очаг.

Застройщик ООО «Мой Дом», проектные декларации — на сайте барнаулдом.рф.

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