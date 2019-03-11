Почему женщины чаще мужчин покупают квартиры в новостройках?

При выборе квартир на первом месте у женщин — безопасность жилья. Обычно им нравятся тихие районы. Важно, чтобы дом располагался в закрытой территории с видеонаблюдением и услугами консьержа, еще лучше если здание охраняется.
К слову, оценивая безопасность и комфорт, женщины никогда не забывают и об эстетической стороне вопроса. Для подавляющего большинства покупательниц важен внешний вид новостройки, ее архитектура, и то, на какую сторону выходят окна и какой из них открывается вид.
К тому же женщины гораздо больше мужчин уделяют внимания зонам общего пользования, оценивают, как оформлен подъезд, лестничные клетки, лифты, холл, дворы. Кстати, больше всего этим критериям соответствует проект ЖК «Новый квартал» в центральном районе Барнаула, отмечают риэлторы.
На третье место покупательницы ставят развитость социальной инфраструктуры. Женщины чаще мужчин интересуются у риэлторов, есть ли рядом с новостройкой детский сад, школа, больницы, магазины, салоны красоты.
Также большое значение женщины обычно придают тому, во сколько обходится содержание дома, скрупулезно просчитывая, какие статьи расходов закладывать в семейный бюджет. Мужчины же, как правило, этот аспект упускают из вида.
И наконец, в отличие от мужчин, женщины часто большое внимание уделяют парковке. Она должна быть просторной, с достаточным количеством мест для комфорта всех жителей новостройки.
Одинаковых женщин не существует. У каждой свой характер и свое представление о собственной квартире. Но их объединяет одно — желание создать свое «уютное гнездышко», свой идеальный домашний очаг.
Застройщик ООО «Мой Дом», проектные декларации — на сайте барнаулдом.рф.