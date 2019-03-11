Почему женщины чаще мужчин покупают квартиры в новостройках?

Доля покупательниц жилья на рынке новостроек за десять лет выросла по стране примерно на 7% и превысила долю покупателей-мужчин, составив около 55%. Таковы результаты статистических исследований одной из крупных риэлторских компаний России.

При этом средний возраст покупательниц практически не изменился: около 40% приходится на женщин в возрасте от 30 до 40 лет.

В канун Международного женского дня мы пообщались с сотрудником компании «Жилфонд» Василием Соболевским и узнали, чем же руководствуются представительницы прекрасного пола в Барнауле при выборы новостроек.

По словам риэлторов, в сравнении с мужчинами слабый пол подходит к покупке жилья более эмоционально. Женщине важно знать, как она будет чувствовать себя в новом доме. Она в первую очередь начинает изучать так называемую ауру будущей квартиры. Тем более считается, что женщины лучше мужчин чувствуют энергетику пространства.

Впрочем, как говорит Василий Соболевский, дамы всегда более гибко подходят к выбору квартир. «Одна из моих клиенток была настроена на покупку новостройки исключительно в стиле „Лофт“, но в итоге приобрела жилье с отделкой в европейской классике, чем удивила всех своих знакомых», — приводит пример риэлтор.