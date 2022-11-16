Пруд начали заполнять водой в барнаульском парке «Изумрудный». Теперь он почти Байкал. Как проходят работы, готов ли берег и кто занимается реконструкцией — в фоторепортаже altapress.ru.

В «Изумрудном» начали тестировать пруд. В его чащу наливают воду, стало известно ранее. Напомним, скважину начали бурить 8 ноября. Наполнить искусственный водоем хотели в октябре, но сроки сместили.

В августе altapress.ru писал, что два экскаватора демонтируют блоки вокруг пруда. Тогда был заключен контракт с подрядчиком «Рустрой».

Компании предстояло восстановить достопримечательность, проложить инженерные коммуникации и установить малые архитектурные формы. В частности, построить два пирса и набережную со спуском, а также поставить беседку.

Для гидроизоляции использовали долговечные материалы, увеличивающие срок эксплуатации. Старая полиэтиленовая пленка пришла в негодность и перестала держать влагу.

Планируется, что пруд станет местом для прогулок. Вокруг него появятся несколько функциональных территорий, в том числе летнее кафе.

Берег уже засыпали камнями, работа кипит. У моста будут старые ограждения, заявил ранее представитель подрядной организации Александр Шаманин. Это способ сэкономить и дань памяти прежнему пруду. Мост начали возводить в октябре.

В Барнауле парк «Изумрудный» заполняют водой 16.11.2022 . Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

Владислав Вакаев,

управляющий парком «Изумрудный»:

Парк у нас по концепции подчеркнуто бесплатный. Если появляется что-то коммерческое, то только по требованию горожан: кофе попить, мороженое поесть. Парков с нормальными водоемами в городе нет, поэтому запрос на эти развлечения, конечно, колоссальный. Я более чем уверен, что главным местом отдыха барнаульцев в следующем году станет этот пруд.

Кстати, пруд появился летом 1952 года, через 20 лет после создания парка, отметил историк и краевед Данил Дегтярев.

Подробнее о планах по обустройству «Изумрудного» и реконструкции пруда — в нашем материале. Между тем Владислав Вакаев рассказал о парковой революции и победно улыбнулся.