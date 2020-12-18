Почти год не могут продать квартиру в «аварийном путинском доме»

За год число выставленных на продажу жилых объектов на 2-й линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге, где расположена квартира президента РФ Владимира Путина, сократилось в два раза, говорится в материалах агентства «Невский Простор».

На данный момент в «президентском» доме № 17 экспонируется всего одна квартира. Стоимость объекта — 22,9 млн рублей. Площадь лота составляет 179,8 квадратного метра. Это предложение появилось на рынке в январе этого года.

Скандал

По данным СМИ, Путин приобрел квартиру в доме № 17 на 2-й линии Васильевского острова в 1992 году.

В 2007-м вокруг жилища разгорелся громкий скандал.

Алексей Ковалев, бывший в ту пору депутатом петербургского парламента, заявил, что дому, где находится квартира Путина, грозит обрушение, пишет Lenta.ru. Политик утверждал, что в одном из помещений здания сделали незаконную перепланировку.

Коммунальщики опровергли это утверждение.

Спустя 12 лет дом стоит на прежнем месте и не признан аварийным.

Об Игоре Петровиче

Ранее Росреестр изменил личные данные главы государства Владимира Путина как объекта госохраны в документах на квартиру в Санкт-Петербурге.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков признался, что не знает, в связи с чем могли быть изменены имя и фамилия президента РФ в выписке из Росреестра, о чем чем сообщалось в СМИ, однако предположил, что это могло быть связано с правилами обеспечения безопасности, поскольку Путин является «самым охраняемым человеком в нашей стране».

СМИ сообщили — в официальной выписке из Росреестра о недвижимости главы государства его имя и фамилия были якобы изменены на Игорь Петрович Сергеев-Градский.

И в новой выписке вместо имен изначальных хозяев — Владимира, Людмилы, Марии и Катерины Путиных — теперь указаны совсем другие люди: Игорь Петрович Сергеев-Градский, его жена Люба и дочери Инна и Алла. Людей с такими не просто ФИО, но даже с фамилией ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве изданию обнаружить не удалось.