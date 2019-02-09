Дороже, чем в Пензе и Магнитогорске: в Барнауле выросла аренда комнат

В Барнауле подорожала аренда комнат. К такому выводу пришли федеральные аналитики, которые проанализировали рынок, пишет «Недвижимость Алтая». В 2018 году ставки выросли на 7,9% и достигли в среднем 4 915 рублей в месяц.

Однако это один из самых низких показателей в стране. Согласно анализу, Барнаул по размеру аренды комнаты находится на 55 месте из 68.

Самые дорогие комнаты находятся Москве, где за месяц аренды просят 16 тысяч рублей. В Сочи снять комнату стоит почти 13 тысяч, в Санкт-Петербурге — 11,5 тысяч рублей), в Сургуте —11,4 тысяч рублей.

Самая дешевая аренда в Новокузнецке — 3,5 тыс. рублей. Почти за ту же сумму, что и в Барнауле снять квартиру можно в Пензе или Курске (4 тыс. рублей), в Магнитогорске и Волжском (4,2 тысяч рублей).

По данным «Недвижимость Алтай», купить комнату в Барнауле стоит от 300 тыс. рублей.

Ранее altapress.ru писал, что в Барнауле аренда квартиры падает, несмотря на то, что в России, наоборот, растет. Падение составило 9,1%. Сейчас снять «трешку» в столице Алтайского края стоит 19 065 рублей. Стабильнее всего в Барнауле оказалась цена на однокомнатные квартиры — 9 165 рублей в месяц (минус 4,1% за год). «Двушки» подешевели до 12 556 рублей (минус 6,9%).