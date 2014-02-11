Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 февраля -14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Под Барнаулом выставили на торги арестованные «Лесные поляны»

В пригороде Барнаула продают земельный участок в 1,5 тысячи кв.м. На нем числится садоводство «Лесные поляны», пишет «Алтайский портал недвижимости». Землю продают по решению суда.

"Лесные поляны".
"Лесные поляны".
Скриншот Яндекс.Карты

Речь идет о садоводстве рядом с коттеджными поселками «Лесной» и «Рощино». Выставленный на торги участок находится в частной собственности, а продают лот по решению суда, как арестованное имущества.

Известно, что назначение участка — сельскохозяйственное. При желании можно получить разрешение и на строительство коттеджного поселка.

Начальная стоимость составляет всего 160 тысяч рублей, но есть обременения: непогашенная ипотека и запрет на проведение регистрационных действий.

Ранее altapress.ru писал, что на продажу выставили спортивно-развлекательный комплекс «Березка», который находится на Павловском тракте у Новомихайловки.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость