Под Барнаулом выставили на торги арестованные «Лесные поляны»

В пригороде Барнаула продают земельный участок в 1,5 тысячи кв.м. На нем числится садоводство «Лесные поляны», пишет «Алтайский портал недвижимости». Землю продают по решению суда.

Речь идет о садоводстве рядом с коттеджными поселками «Лесной» и «Рощино». Выставленный на торги участок находится в частной собственности, а продают лот по решению суда, как арестованное имущества.

Известно, что назначение участка — сельскохозяйственное. При желании можно получить разрешение и на строительство коттеджного поселка.

Начальная стоимость составляет всего 160 тысяч рублей, но есть обременения: непогашенная ипотека и запрет на проведение регистрационных действий.

Ранее altapress.ru писал, что на продажу выставили спортивно-развлекательный комплекс «Березка», который находится на Павловском тракте у Новомихайловки.