Под Барнаулом выставили на торги арестованные «Лесные поляны»

Речь идет о садоводстве рядом с коттеджными поселками «Лесной» и «Рощино». Выставленный на торги участок находится в частной собственности, а продают лот по решению суда, как арестованное имущества.
Известно, что назначение участка — сельскохозяйственное. При желании можно получить разрешение и на строительство коттеджного поселка.
Начальная стоимость составляет всего 160 тысяч рублей, но есть обременения: непогашенная ипотека и запрет на проведение регистрационных действий.
Ранее altapress.ru писал, что на продажу выставили спортивно-развлекательный комплекс «Березка», который находится на Павловском тракте у Новомихайловки.