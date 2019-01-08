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Недвижимость
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Под Барнаулом продают «приватный» коттедж с небольшим налогом

Коттедж в 390 кв.м. продают под Барнаулом, в поселке Фирсова Слобода. За здание с усадьбой в 70 соток владелец просит 32 млн рублей. Тонкими намеками продавец сообщает, что был причастен к строительству самого поселка.

Под Барнаулом продают "приватный" коттедж.
Под Барнаулом продают "приватный" коттедж.
avito.

Как сообщает продавец на сайте «Авито», коттедж располагается в 15 минутах от Барнаула, в тихом закрытом поселке с пропускной системой, собственной охраной и исправно работающей УК.

Первый этаж коттеджа из камня, второй — из клееного бруса. Внутри есть зал с камином, столовая, кухня, кабинет, бытовая комната с гардеробом, гостевой санузел, несколько спален.

Продавец сообщает, что усадьба подойдет для людей всех возрастов и семейных положений. «Участок спланирован таким образом, что его внутренняя часть представляет собой большую приватную зону, закрытую от ближайших соседей. На заднем дворе — терраса, на которой вся семья ужинает летом, патио, площадка, где можно жечь костёр и готовить овощи с огорода на гриле», — пишет автор объявления.

Участок засеян газоном и оборудован системой автополива. Ландшафтный дизайн исполнен специалистами «Дачного клуба» и под личным контролем руководителя Инны Целовальниковой, отмечает продавец.

Отметим, что коттедж выставляли на продажу зимой 2018 года. Тогда стоимость объекта составляла 35 млн рублей. В этот раз продавец снизил цену на 3 млн и отметил, что в 2018 году налог на землю под участком составил 1355 рублей.

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