Под Барнаулом стали массово продавать роскошные особняки

Дома продаются у Фирсово, Санниково, Бобровки, Лесного. Большая часть особняков продают в поселке Солнечном на въезде в Новоалтайск.
Такая активность продавцов может быть обусловлена двумя факторами: сезонностью и запуском сельской ипотеки, которая позволяет взять кредит с рекордно низкой в Алтайском крае ставкой под 2,7% годовых.
Во многих объявлениях сказано, коттедж можно взять в ипотеку под 2,7%. В лучшем случае ежемесячный платеж составит 12 400 рублей, так как цены на объекты начинаются от 3 млн рублей.
Вышеперечисленные поселки как раз относятся к сельским территориям и при этом расположены близко к Барнаулу. Примечательно еще и то, что эти коттеджи чаще всего относятся к премиум- или комфорт-классу.
Самые роскошные особняки — в «Фирсовой слободе» и «Солнечном» — 85 млн рублей. Отметим, что такой ценник не вписывается в условия программы, так как она лимитирует сумму кредита до 3 млн рублей.
В Павловском направлении под программу подойдут все варианты. Усадьбу в районе сел Новомихайловка и Шахи можно купить за 5 млн рублей.
Ранее altepress.ru разбирался, как жителю Алтайского края «заморозить» ипотеку и спасти жилье.