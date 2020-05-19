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Недвижимость

Под Барнаулом стали массово продавать роскошные особняки

Хозяева элитных коттеджей у Барнаула стали массово продавать свою недвижимость в ипотеку под 2,7%, пишет «Алтайский портал недвижимости». В разных базах объявлений на сайтах порядка 500 таких объектов.

Элитный коттедж в Барнауле.
Элитный коттедж в Барнауле.
"Авито"

Дома продаются у Фирсово, Санниково, Бобровки, Лесного. Большая часть особняков продают в поселке Солнечном на въезде в Новоалтайск.

Такая активность продавцов может быть обусловлена двумя факторами: сезонностью и запуском сельской ипотеки, которая позволяет взять кредит с рекордно низкой в Алтайском крае ставкой под 2,7% годовых.

Во многих объявлениях сказано, коттедж можно взять в ипотеку под 2,7%. В лучшем случае ежемесячный платеж составит 12 400 рублей, так как цены на объекты начинаются от 3 млн рублей.

Вышеперечисленные поселки как раз относятся к сельским территориям и при этом расположены близко к Барнаулу. Примечательно еще и то, что эти коттеджи чаще всего относятся к премиум- или комфорт-классу.

Самые роскошные особняки — в «Фирсовой слободе» и «Солнечном» — 85 млн рублей. Отметим, что такой ценник не вписывается в условия программы, так как она лимитирует сумму кредита до 3 млн рублей.

В Павловском направлении под программу подойдут все варианты. Усадьбу в районе сел Новомихайловка и Шахи можно купить за 5 млн рублей.

Ранее altepress.ru разбирался, как жителю Алтайского края «заморозить» ипотеку и спасти жилье.

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