Под Барнаулом за 75 млн рублей продается дом с «удобной лестницей» и флюгером на крыше

За 75 млн рублей покупателю предлагают трёхэтажный «авторский коттедж» на участке 30 соток. Его общая площадь 515 кв.м., жилая — 229 кв.м. Интерьер выполнен в классическом и неоклассическом стиле.
«Удобная лестница, отделяющая холл от гостиной, приглашает пройти в дом. Гостиная впечатляет обилием света и воздуха», — говорится в объявлении.
По соседству с гостиной на первом этаже расположены гостевая комната, санузел с окном, столовая и просторная кухня с русской печью. Второй этаж — с четырьмя спальнями, большой ванной комнатой, кабинетом и библиотекой.
Также в коттедже есть мансардный этаж (с отдельной спальней, гостиной, гардеробной и санузлом), цокольный этаж с котельной, «комнатой охотника», кладовой комнатой и SPA зоной, а также закрытая зона барбекю.
На территории усадьбы располагается гостевой дом с винным погребом, гараж на несколько авто и огород с плодоносящими деревьями и кустарниками. Имеется теплица.
Ранее рядом с Барнаулом, в Баюновских ключах, на продажу выставили усадьбу с вертолетной площадкой и «шикарной баней».