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Недвижимость

Под Барнаулом за 75 млн рублей продается дом с «удобной лестницей» и флюгером на крыше

В селе Бобровка Первомайского района Алтайского края продается гигантский коттедж за 75 млн рублей. Обо всех преимуществах дома с флюгером и «удобной лестницей» продавец рассказал в объявлении на Авито.

Коттедж за 75 млн. рублей.
Коттедж за 75 млн. рублей.
avito.ru

За 75 млн рублей покупателю предлагают трёхэтажный «авторский коттедж» на участке 30 соток. Его общая площадь 515 кв.м., жилая — 229 кв.м. Интерьер выполнен в классическом и неоклассическом стиле.

«Удобная лестница, отделяющая холл от гостиной, приглашает пройти в дом. Гостиная впечатляет обилием света и воздуха», — говорится в объявлении.

По соседству с гостиной на первом этаже расположены гостевая комната, санузел с окном, столовая и просторная кухня с русской печью. Второй этаж — с четырьмя спальнями, большой ванной комнатой, кабинетом и библиотекой.



Также в коттедже есть мансардный этаж (с отдельной спальней, гостиной, гардеробной и санузлом), цокольный этаж с котельной, «комнатой охотника», кладовой комнатой и SPA зоной, а также закрытая зона барбекю.

На территории усадьбы располагается гостевой дом с винным погребом, гараж на несколько авто и огород с плодоносящими деревьями и кустарниками. Имеется теплица.

Ранее рядом с Барнаулом, в Баюновских ключах, на продажу выставили усадьбу с вертолетной площадкой и «шикарной баней».

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