Под Барнаулом за 75 млн рублей продается дом с «удобной лестницей» и флюгером на крыше

В селе Бобровка Первомайского района Алтайского края продается гигантский коттедж за 75 млн рублей. Обо всех преимуществах дома с флюгером и «удобной лестницей» продавец рассказал в объявлении на Авито.

За 75 млн рублей покупателю предлагают трёхэтажный «авторский коттедж» на участке 30 соток. Его общая площадь 515 кв.м., жилая — 229 кв.м. Интерьер выполнен в классическом и неоклассическом стиле.

«Удобная лестница, отделяющая холл от гостиной, приглашает пройти в дом. Гостиная впечатляет обилием света и воздуха», — говорится в объявлении.

По соседству с гостиной на первом этаже расположены гостевая комната, санузел с окном, столовая и просторная кухня с русской печью. Второй этаж — с четырьмя спальнями, большой ванной комнатой, кабинетом и библиотекой.

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Также в коттедже есть мансардный этажс отдельной спальнейгостинойгардеробной и санузлом), цокольный этаж с котельной«комнатой охотника», кладовой комнатой и SPA зонойа также закрытая зона барбекю.

На территории усадьбы располагается гостевой дом с винным погребом, гараж на несколько авто и огород с плодоносящими деревьями и кустарниками. Имеется теплица.

Ранее рядом с Барнаулом, в Баюновских ключах, на продажу выставили усадьбу с вертолетной площадкой и «шикарной баней».