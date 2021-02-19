Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 февраля 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Недвижимость

Усадьбу с вертолетной площадкой и «шикарной баней» продают недалеко от Барнаула

Рядом с Барнаулом, в Баюновских ключах, на продажу выставили необычную усадьбу с собственной вертолетной площадкой, загоном для лошадей, озером и баней, пишет «Алтайский портал недвижимости» со ссылкой на объявление Авито.

Усадьба с вертолетной площадкой.
Усадьба с вертолетной площадкой.
altayrealt.ru / Avito.ru

Одноэтажный коттедж площадью 66 квадратов находится в живописном месте на берегу речки Лосиха, рядом — березовая роща. В доме есть кухня, спальня, детская и совмещенный санузел.

На участке заложен фундамент под строительство нового дома размером 12 на 12 метров.

Территория огорожена высоким кирпичным забором высотой 2 метра.

«На территории усадьбы есть шикарная баня с камином и терраса, зона отдыха барбекю, гараж для грузового автомобиля. Можно использовать для базы отдыха, пансионат. Рядом проходит федеральная трасса Барнаул — Бийск», — сообщает собственник коттеджа.

Оценивается такой объект недвижимости в 8 млн рублей.

Ранее в Барнауле за 115 млн рублей выставили на продажу роскошный коттедж в неоклассическом стиле.

Свежие объявления о покупке-продаже недвижимости в Алтайском крае смотрите на сайте kuprod.ru.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость