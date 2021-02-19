Усадьбу с вертолетной площадкой и «шикарной баней» продают недалеко от Барнаула

Одноэтажный коттедж площадью 66 квадратов находится в живописном месте на берегу речки Лосиха, рядом — березовая роща. В доме есть кухня, спальня, детская и совмещенный санузел.
На участке заложен фундамент под строительство нового дома размером 12 на 12 метров.
Территория огорожена высоким кирпичным забором высотой 2 метра.
«На территории усадьбы есть шикарная баня с камином и терраса, зона отдыха барбекю, гараж для грузового автомобиля. Можно использовать для базы отдыха, пансионат. Рядом проходит федеральная трасса Барнаул — Бийск», — сообщает собственник коттеджа.
Оценивается такой объект недвижимости в 8 млн рублей.
Ранее в Барнауле за 115 млн рублей выставили на продажу роскошный коттедж в неоклассическом стиле.
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