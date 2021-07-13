Под боком у мэрии Барнаула продается однокомнатная квартира за 8,7 млн рублей

Однокомнатная квартира находится в самом центре краевой столицы, в новеньком жилом комплексе «Собрание» на ул. Гоголя, 46-а. ЖК разместился сбоку от городской администрации и рядом с Центральным дворцом бракосочетания. Площадь «однушки» — 82,7 кв. м. Цена — 105,2 тыс. за «жилой квадрат».

ЖК «Собрание» построила компания «Сибирия». На данный момент девелопер, а точнее фирма, связанная с ним, готовит еще одно «тепленькое» место для не менее амбициозного проекта на той же улице, только с другой стороны от мэрии — на ул. Гоголя, 54. Там встанет жилой комплекс переменной этажности в светлых и мягких коричневых тонах.

Эскизы здания на ул. Гоголя , 52 , подготовленные мастерской «Графит». Страница facebook Евгения Носенко.

Что касается «Собрания», то этот дом стал победителем в конкурсе «Топ-ЖК-2021», как лучший жилой комплекс-новостройка в Алтайском крае.

Помимо места расположения, в числе преимуществ — техническое оснащение, крышная газовая котельная, которая гарантирует горячую воду, независимо от сезонных отключений, и двухуровневая подземная парковка.

Что касается самой квартиры, то у нее голые стены, свободная планировка и высокие потолки. А это значит, будет где разгуляться воображению дизайнера интерьеров. Да и до администрации города, в случае чего, буквально рукой подать.

Также в квартиру уже проведен телефон, интернет, кабельное телевидение и домофон.