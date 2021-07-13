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Недвижимость

Под боком у мэрии Барнаула продается однокомнатная квартира за 8,7 млн рублей

Однокомнатная квартира находится в самом центре краевой столицы, в новеньком жилом комплексе «Собрание» на ул. Гоголя, 46-а. ЖК разместился сбоку от городской администрации и рядом с Центральным дворцом бракосочетания. Площадь «однушки» — 82,7 кв. м. Цена — 105,2 тыс. за «жилой квадрат».

Вид на здание бывшей мебельной фабрики со стороны администрации Барнаула.
Вид на здание бывшей мебельной фабрики со стороны администрации Барнаула.
ИД "Алтапресс".

ЖК «Собрание» построила компания «Сибирия». На данный момент девелопер, а точнее фирма, связанная с ним, готовит еще одно «тепленькое» место для не менее амбициозного проекта на той же улице, только с другой стороны от мэрии — на ул. Гоголя, 54. Там встанет жилой комплекс переменной этажности в светлых и мягких коричневых тонах.

Эскизы здания на ул. Гоголя, 52, подготовленные мастерской &quot;Графит&quot;.
Эскизы здания на ул. Гоголя, 52, подготовленные мастерской «Графит».
Страница facebook Евгения Носенко.

Что касается «Собрания», то этот дом стал победителем в конкурсе «Топ-ЖК-2021», как лучший жилой комплекс-новостройка в Алтайском крае.

Помимо места расположения, в числе преимуществ — техническое оснащение, крышная газовая котельная, которая гарантирует горячую воду, независимо от сезонных отключений, и двухуровневая подземная парковка.

Что касается самой квартиры, то у нее голые стены, свободная планировка и высокие потолки. А это значит, будет где разгуляться воображению дизайнера интерьеров. Да и до администрации города, в случае чего, буквально рукой подать.

Также в квартиру уже проведен телефон, интернет, кабельное телевидение и домофон.

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