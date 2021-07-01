«Невидимка» в сдержанных тонах: что построят возле мэрии Барнаула и как поступят с жильцами аварийного «соседа»

Очередной проект многоэтажки, которую хотят возвести на ул. Гоголя, 52, получил одобрение членов градостроительного совета. Это будет большой дом с переменной этажностью. По соседству (на ул. Гоголя, 54) вероятно встанет маленькое нежилое здание. Сейчас на этом месте — аварийный дом, где до сих пор живут люди.

Аварийный «сосед»

Дом на ул. Гоголя, 54 долго не признавали аварийным, а жильцов не расселяли. После многочисленных обращений в различные инстанции, статус был подтвержден, и теперь несколько барнаульских семей ждут новое жилье.

Работы по сносу здания на ул. Гоголя , 52. ИД «Алтапресс».

Разлад между «Сибирией» и горожанами произошел, когда застройщик приступил к сносу здания бывшей мебельной фабрики. Рядом стоящий дом начали сотрясать удары строительной техники.

По словам жильцов, старое строение затрещало и готово было поползти по швам. люди всерьез испугались, что строение рухнет им на головы.

Ведутся переговоры

К слову, люди с самого начала этой истории были готовы уступить застройщику «жилые квадраты» и землю под ними.

Эскизы здания на ул. Гоголя , 52 , подготовленные мастерской «Графит». Страница facebook Евгения Носенко.

Как отметил представитель заказчика проекта нового жилого комплекса на ул. Гоголя, 52 (по некоторым данным это компания «Антарес», связанная с «Сибирией»), сейчас по вопросу проблемного дома по соседству с будущей застройкой ведутся переговоры. И в решении этого вопроса не обойтись без помощи мэрии Барнаула.

«В связи со сложившейся ситуацией возникает много сложностей. В частности, с нежилыми помещениями. И диалог, мягко говоря, идет туго», — подчеркнул представитель заказчика.

Аварийный дом на ул. Гоголя , 54. ИД «Алтапресс».

Он добавил, что у задействованных сторон «разное видение освоения этого земельного участка».

Напомним, в розовом доме на ул. Гоголя, 54 помимо пяти жилых квартир находятся магазины «Мария-Ра» и «Мир инструментов».

Со своей стороны, заказчик, вероятнее всего, выведет объект в отдельных протокол. Если удастся уладить все вопросы, то на месте аварийного дома встанет четырехэтажное коммерческое здание.

Дом в мягких , сдержанных тонах

Прошедший градостроительный совет стал второй попыткой архитектора Сергея Черепанова защитить проект жилого здания на ул. Гоголя. Во время первого к зданию возникло много вопросов, в частности, слишком яркий цвет фасада, отсутствие «изюминки» и недостаточная озелененность.

Эскизы здания на ул. Гоголя , 52 , подготовленные мастерской «Графит». Страница facebook Евгения Носенко.

Проект разработанный в творческой мастерской «Графит», представляет собой дом переменной этажности, состоящий из шести блок-секций. Общая жилая площадь — порядка 10,5 тыс. кв. м, общественных помещений — примерно 1,5 тыс. кв. м.

«Мелкая нарезка общественных помещений позволит запустить в каждое из них небольшие магазины и, например, какие-либо агентства», — пояснил Черепанов.

Что касается фасадов, то они наполнены мелкими деталями и выполнены в светлых и мягких коричневых тонах. Таким образом, ЖК гармонично впишется в общее цветовое решение ул. Гоголя и станет логичным архитектурным продолжением здания мэрии города.

Эскизы здания на ул. Гоголя , 52 , подготовленные мастерской «Графит». Страница facebook Евгения Носенко.

«Если внимательно посмотреть, то сдержанная гамма характерна для всей ул. Гоголя — бежевая администрация, кофейные и белые оттенки других строений. Поэтому мы выбрали достаточно нейтральные цвета без агрессивных акцентов», — рассказал архитектор.

Под всей площадью жилого двора предполагается построить подземный паркинг на 71 машиноместо. Кроме того, будут оборудованы гостевые парковки на протяжении всей территории и на прилегающих улицах. А вот во дворе машин не будет — этоновый тренд для современных жилых домов.

Невидимая часть и много зелени

Согласно действующему на участке градостроительному регламенту, были выделены две зоны — по ул. Короленко и ул. Гоголя. Здесь максимальные высотные отметки не должны превышать 22 м., то есть шести этажей. А вот внутренняя дворовая часть позволяет устремиться ввысь на 36 м.

Эскизы здания на ул. Гоголя , 52 , подготовленные мастерской «Графит». Страница facebook Евгения Носенко.

Такое планировочное решение позволит с одной стороны максимально использовать доступные объемы, с другой — «спрячет» самую высокую часть, чтобы она визуально не конфликтовала с окружающим пространством. Как отметил Сергей Черепанов, высотная часть дома будет видна только с очень далеких точек, а с близкого расстояния этажность «не будет прочитываться».

Зато будет прекрасно «читаться» зеленая зона. Застройщик прислушался к замечаниям, высказанным на предыдущем градсовете, и намерен провести «крупномерное озеленение» территории. Представитель девелопера отметил, что такой подход «добавит презентабельности будущему объекту».

Что касается самого участка для предполагаемой застройки, то с ним технических сложностей не предвидится. На нем были проведены необходимые инженерные изыскания.

Эскизы здания на ул. Гоголя , 52 , подготовленные мастерской «Графит». Страница facebook Евгения Носенко.