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Недвижимость

«Невидимка» в сдержанных тонах: что построят возле мэрии Барнаула и как поступят с жильцами аварийного «соседа»

Очередной проект многоэтажки, которую хотят возвести на ул. Гоголя, 52, получил одобрение членов градостроительного совета. Это будет большой дом с переменной этажностью. По соседству (на ул. Гоголя, 54) вероятно встанет маленькое нежилое здание. Сейчас на этом месте — аварийный дом, где до сих пор живут люди.

Эскизы здания на ул. Гоголя, 52, подготовленные мастерской "Графит".
Эскизы здания на ул. Гоголя, 52, подготовленные мастерской "Графит".
Страница facebook Евгения Носенко.

Аварийный «сосед»

Дом на ул. Гоголя, 54 долго не признавали аварийным, а жильцов не расселяли. После многочисленных обращений в различные инстанции, статус был подтвержден, и теперь несколько барнаульских семей ждут новое жилье.

Работы по сносу здания на ул. Гоголя, 52.
Работы по сносу здания на ул. Гоголя, 52.
ИД «Алтапресс».

Разлад между «Сибирией» и горожанами произошел, когда застройщик приступил к сносу здания бывшей мебельной фабрики. Рядом стоящий дом начали сотрясать удары строительной техники.

По словам жильцов, старое строение затрещало и готово было поползти по швам. люди всерьез испугались, что строение рухнет им на головы.

Ведутся переговоры

К слову, люди с самого начала этой истории были готовы уступить застройщику «жилые квадраты» и землю под ними.

Эскизы здания на ул. Гоголя, 52, подготовленные мастерской &quot;Графит&quot;.
Эскизы здания на ул. Гоголя, 52, подготовленные мастерской «Графит».
Страница facebook Евгения Носенко.

Как отметил представитель заказчика проекта нового жилого комплекса на ул. Гоголя, 52 (по некоторым данным это компания «Антарес», связанная с «Сибирией»), сейчас по вопросу проблемного дома по соседству с будущей застройкой ведутся переговоры. И в решении этого вопроса не обойтись без помощи мэрии Барнаула.

«В связи со сложившейся ситуацией возникает много сложностей. В частности, с нежилыми помещениями. И диалог, мягко говоря, идет туго», — подчеркнул представитель заказчика.

Аварийный дом на ул. Гоголя, 54.
Аварийный дом на ул. Гоголя, 54.
ИД «Алтапресс».

Он добавил, что у задействованных сторон «разное видение освоения этого земельного участка».

Напомним, в розовом доме на ул. Гоголя, 54 помимо пяти жилых квартир находятся магазины «Мария-Ра» и «Мир инструментов».

Со своей стороны, заказчик, вероятнее всего, выведет объект в отдельных протокол. Если удастся уладить все вопросы, то на месте аварийного дома встанет четырехэтажное коммерческое здание.

Дом в мягких, сдержанных тонах

Прошедший градостроительный совет стал второй попыткой архитектора Сергея Черепанова защитить проект жилого здания на ул. Гоголя. Во время первого к зданию возникло много вопросов, в частности, слишком яркий цвет фасада, отсутствие «изюминки» и недостаточная озелененность.

Эскизы здания на ул. Гоголя, 52, подготовленные мастерской &quot;Графит&quot;.
Эскизы здания на ул. Гоголя, 52, подготовленные мастерской «Графит».
Страница facebook Евгения Носенко.

Проект разработанный в творческой мастерской «Графит», представляет собой дом переменной этажности, состоящий из шести блок-секций. Общая жилая площадь — порядка 10,5 тыс. кв. м, общественных помещений — примерно 1,5 тыс. кв. м.

«Мелкая нарезка общественных помещений позволит запустить в каждое из них небольшие магазины и, например, какие-либо агентства», — пояснил Черепанов.

Что касается фасадов, то они наполнены мелкими деталями и выполнены в светлых и мягких коричневых тонах. Таким образом, ЖК гармонично впишется в общее цветовое решение ул. Гоголя и станет логичным архитектурным продолжением здания мэрии города.

Эскизы здания на ул. Гоголя, 52, подготовленные мастерской &quot;Графит&quot;.
Эскизы здания на ул. Гоголя, 52, подготовленные мастерской «Графит».
Страница facebook Евгения Носенко.

«Если внимательно посмотреть, то сдержанная гамма характерна для всей ул. Гоголя — бежевая администрация, кофейные и белые оттенки других строений. Поэтому мы выбрали достаточно нейтральные цвета без агрессивных акцентов», — рассказал архитектор.

Под всей площадью жилого двора предполагается построить подземный паркинг на 71 машиноместо. Кроме того, будут оборудованы гостевые парковки на протяжении всей территории и на прилегающих улицах. А вот во дворе машин не будет — этоновый тренд для современных жилых домов.

Невидимая часть и много зелени

Согласно действующему на участке градостроительному регламенту, были выделены две зоны — по ул. Короленко и ул. Гоголя. Здесь максимальные высотные отметки не должны превышать 22 м., то есть шести этажей. А вот внутренняя дворовая часть позволяет устремиться ввысь на 36 м.

Эскизы здания на ул. Гоголя, 52, подготовленные мастерской &quot;Графит&quot;.
Эскизы здания на ул. Гоголя, 52, подготовленные мастерской «Графит».
Страница facebook Евгения Носенко.

Такое планировочное решение позволит с одной стороны максимально использовать доступные объемы, с другой — «спрячет» самую высокую часть, чтобы она визуально не конфликтовала с окружающим пространством. Как отметил Сергей Черепанов, высотная часть дома будет видна только с очень далеких точек, а с близкого расстояния этажность «не будет прочитываться».

Зато будет прекрасно «читаться» зеленая зона. Застройщик прислушался к замечаниям, высказанным на предыдущем градсовете, и намерен провести «крупномерное озеленение» территории. Представитель девелопера отметил, что такой подход «добавит презентабельности будущему объекту».

Что касается самого участка для предполагаемой застройки, то с ним технических сложностей не предвидится. На нем были проведены необходимые инженерные изыскания.

Эскизы здания на ул. Гоголя, 52, подготовленные мастерской &quot;Графит&quot;.
Эскизы здания на ул. Гоголя, 52, подготовленные мастерской «Графит».
Страница facebook Евгения Носенко.

«Мы хорошо изучили участок. Строительство пройдет нормально. Тем более, у нас уже есть опыт возведения объектов на этой улице, в частности, дом на ул. Гоголя, 66», — рассказал представитель заказчика.

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