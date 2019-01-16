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Недвижимость
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Под Новосибирском за 135 миллионов продают коттедж в стиле средневекового замка

Коттедж, построенный в стиле феодального замка, продают в новосибирском поселке Кудряшовском. Здание с башенками, площадью 1200 квадратных, построено на берегу Оби, пишет «Инцидент Новосибирск» со ссылкой на Сиб.фм.

Под Новосибирском продают коттедж-замок за 135 миллионов.
Под Новосибирском продают коттедж-замок за 135 миллионов.
https://www.avito.ru

Замок имеет выход на песчаный пляж. Площадь самой усадьбы — 1,3 га. На ней стоит гараж на 10 машин, дом-баня, бассейн с витринным остеклением и зона для барбекю.

Из описания дома на Avito.ru:

Замок состоит из четырёх этажей над землёй и одного этажа вниз, до которых можно с комфортом добираться на лифте, имеет два тёплых парковочных места для хозяев, все башни в доме функциональные на каждом этаже.

Внутри дом-замок полностью отделан деревом, мебель также соответствует эко-стилю. Цена объекта — 135 млн рублей.

Напомним, что под Бийском продают коттедж за 190 млн рублей.

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