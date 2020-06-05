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Недвижимость

Покупателю участка на барнаульском ковше обещают в подарок красный запорожец

Продавцы участка на барнаульском ковше решили привлечь потенциальных покупателей, пообещав в подарок к земле раритетный красный запорожец, пишет «Алтайский портал недвижимости».

Участок в районе Барнаульского ковша.
Участок в районе Барнаульского ковша.
altayrealt.ru

Агентство пытается продать землю площадью 22,6 соток за 22,5 млн рублей. К участку недалеко от центра города рядом с Речным вокзалом ведет грунтовая дорога.

Рядом находятся частные рыбацкие дома, сервисные и мелкие промышленные объекты.

В числе преимуществ для будущего инвестора продавец указывает возможность постройки жилых и общественно-деловых зданий, а также приобретения соседних участков для более масштабных проектов.

Еще одним плюсом автор объявления считает близость к реке Обь, что позволяет при наличии инвестиций организовать аквапарк.

Ранее в Барнауле вновь объявили аукцион на создание искусственного земельного участка на реке Барнаулке.

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