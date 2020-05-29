В Барнауле вновь вернулись к идее застроить небоскребами искусственный участок в районе Лесного пруда

В Барнауле опять объявили аукцион на создание искусственного земельного участка на реке Барнаулке, пишет « Алтайский портал недвижимости ».

Проект застройки квартала на искусственном участке на пруду Лесном в Барнауле.

Напомним, в июле 2019 года сообщалось, что в Барнауле на пруду организуют искусственный участок и возведут на нем 29 многоэтажек. Тогда алтайское минприроды объявило о проведении аукциона на право создания новой территории.

Участок находится в районе Лесного пруда, его рассматривают для последующей комплексной застройки жилыми и социальными объектами.

«Цена лота стартует от 973 тыс. рублей, срок исполнения договора — 9 лет и 7 месяцев. По условиям сделки, не позднее 31 декабря 2029 года здесь должен быть проведен весь цикл работ: от отсыпки до возведения 29 многоэтажных жилых домов, школы, детского сада, спортивно-оздоровительного комплекса», — отмечает издание со ссылкой на официальный сайт торгов.

Схема расположеня нового жилого комплекса. altayrealt.ru

Примечательно, что власти уже пытались запустить проект, однако позже выяснилось, что необходима предварительная детальная проработка.

В 2019 году компания-инвестор — «МДС-Алтай» — представила предварительный эскизный план застройки. Согласно ему, планируют также обустроить собственную набережную с пляжем и новой автодорогой связать микрорайон с центром города.

Подведение итогов аукциона намечено на 1 июля. Можно предположить, что уже к концу 2020 года на территорию зайдет застройщик.

Участок расположится в границах ул. Вербной, 25, пр. Ангарского, 67 — 1б, ул. Краевой, 175а — 119а, пр. Канатного, ш. Ленточный бор. По соседству находится частный сектор и лес, который застройщики обязаны сохранить.