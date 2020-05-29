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Недвижимость

В Барнауле вновь вернулись к идее застроить небоскребами искусственный участок в районе Лесного пруда

В Барнауле опять объявили аукцион на создание искусственного земельного участка на реке Барнаулке, пишет «Алтайский портал недвижимости».

Проект застройки квартала на искусственном участке на пруду Лесном в Барнауле.
Проект застройки квартала на искусственном участке на пруду Лесном в Барнауле.
altayrealt.ru

Напомним, в июле 2019 года сообщалось, что в Барнауле на пруду организуют искусственный участок и возведут на нем 29 многоэтажек. Тогда алтайское минприроды объявило о проведении аукциона на право создания новой территории.

Участок находится в районе Лесного пруда, его рассматривают для последующей комплексной застройки жилыми и социальными объектами.

«Цена лота стартует от 973 тыс. рублей, срок исполнения договора — 9 лет и 7 месяцев. По условиям сделки, не позднее 31 декабря 2029 года здесь должен быть проведен весь цикл работ: от отсыпки до возведения 29 многоэтажных жилых домов, школы, детского сада, спортивно-оздоровительного комплекса», — отмечает издание со ссылкой на официальный сайт торгов.

Схема расположеня нового жилого комплекса.
Схема расположеня нового жилого комплекса.
altayrealt.ru

Примечательно, что власти уже пытались запустить проект, однако позже выяснилось, что необходима предварительная детальная проработка.

В 2019 году компания-инвестор — «МДС-Алтай» — представила предварительный эскизный план застройки. Согласно ему, планируют также обустроить собственную набережную с пляжем и новой автодорогой связать микрорайон с центром города.

Подведение итогов аукциона намечено на 1 июля. Можно предположить, что уже к концу 2020 года на территорию зайдет застройщик.

Участок расположится в границах ул. Вербной, 25, пр. Ангарского, 67 — 1б, ул. Краевой, 175а — 119а, пр. Канатного, ш. Ленточный бор. По соседству находится частный сектор и лес, который застройщики обязаны сохранить.

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