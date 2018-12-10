«Понты кончились»: в «барнаульской Рублевке» массово распродают элитные коттеджи

На самых дорогих улицах «барнаульской Рублевки» сейчас одновременно продается более десятка коттеджей. Стоимость объектов составляет от 13 до 65 млн рублей. В закрытых базах барнаульских риэлторов есть предложения по 100 млн и выше. Altapress.ru разбирался в причинах явления.

Небольшой участок соснового бора на Змеиногорском тракте, где построены самые роскошные и дорогие коттеджи, называют «барнаульской Рублевкой». Дома на улицах Вешний тупик, Лесогорский проезд, в поселке Серебряный бор и вокруг регулярно меняют своих хозяев, но в этому году предложений стало больше, отмечают риэлторы.

Почему продают?

Есть несколько причин продажи недвижимости на «Барнаульской Рублевке». Например, переезд в другие регионы — Москву, Краснодарский край или за границу. Некоторые при этом сворачивают (продают или закрывают) свой бизнес здесь, другие оставляют его на оперативном управлении доверенными лицами.

Также коттеджи продают с целью оптимизации затрат на содержание недвижимости, в том числе оплату возросших налогов.

Олег Гильгенберг,

руководитель агентства недвижимости «Ключ-риэлт»:

В предыдущие годы многие состоятельные граждане приобрели несколько объектов: дорогую квартиру в Барнауле, коттедж на Горе, усадьбу в Горном Алтае и другие. Их нужно содержать, в том числе оплачивать налоги, услуги охраны, отопления и так далее. Сейчас все настроены жить более рационально, экономно. Понты кончились. Проще приехать на базу в Горном, заплатить 50 тысяч за выходные, хорошо отдохнуть и не заботиться о содержании своего дома.

Продажа домов и коттеджей на Рублевке в Барнауле на сайте avito. altapress.ru

Еще одна причина — необходимость постоянно присматривать за коттеджем. «Ты постоянно на коротком поводке. Уехал за границу на длительный отдых, а у тебя условно трубу прорвало и приходится проблему решать дистанционно», — продолжает Гильгенгберг.

Кроме того, жители коттеджей жалуются, что часто конфликтуют с соседями, пытаясь договориться о правилах: например, кто будет оплачивать ремонт и расчистку улиц от снега и мусора.

Что и как продают?

На Рублевке есть два типа предложений: недостроенные коттеджи стоимостью около 15 млн рублей и уже обжитые за 20−35 млн. Отдельные особняки выставляют в два-четыре раза дороже, но они чаще всего находятся в закрытых риэлторских базах.

Константин Никитеев,

руководитель агентства недвижимости «Ключ-риэлт»:

Объявления о них не публикуют на сайтах. И чаще всего хозяева не знают потенциального покупателя до последнего шага сделки, хотя могут общаться в бизнес- или политических кругах. Им так удобнее.

Средний коттедж на «Барнаульской Рублевке» — это жилой дом площадью 250−350 кв. м на участке 10−15 соток. Обычно его строят для себя «из самых лучших материалов, в том числе импортных». Они позаботились о современной инженерной начинке — системах отопления, вентиляции, видеонаблюдения.

Барнаульская элита предпочитает жить в двух-трехэтажных зданиях с витражными окнами в пол, чтобы был эффект присутствия в лесу или возможность любоваться речным пейзажем. Для этого же они устраивают открытые веранды с комфортными зонами отдыха. Обязательно вкладываются в ландшафтный дизайн, строят бассейн с баней на участке или в цокольном этаже, гараж на два-четыре автомобиля и гостевой дом (около 120 кв. м).

Коттеджи. Авито.

В таких домах сделан презентабельный дизайнерский ремонт, он заполнен современной мебелью, техникой и предметами интерьера (часто входит в стоимость объекта). Это отличает предложение конца 2018 года от 2016−1017-го. Тогда на «барнаульской Рублевке» и рядом с ней в продаже была масса коттеджей с интерьерами из обстановки старых домов: лакированные трюмо и шифоньеры, потертые ковры, старые табуреты и столы, которые были слишком маленькими для огромных комнат. Дизайнеров для обустройства не приглашали.