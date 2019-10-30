Пора раскурить трубку мира. Союз строителей Алтая все еще надеется, что чиновники его услышат

Об этом шла речь на заседании экспертного совета по развитию строительного комплекса Алтайского края, организованном издательским домом «Алтапресс». Пожалуй, впервые за несколько лет руководители ведущих строительных организаций региона и отраслевых объединений сошлись в том, что будущее трудно прогнозировать. «Это Россия — будем потихоньку привыкать», — отшучивались они.
«Вторую Николаевку не поднимем»
Главные нерешенные проблемы отрасли уже обсуждались не раз: введение проектного финансирования и эскроу-счетов для долевого строительства, заниженная начальная стоимость госконтрактов при строительстве социальных объектов, дефицит квалифицированных кадров, ограниченные возможности квартальной застройки в Барнауле, снижение покупательной способности населения.
«Не исключено, что в ближайшие годы произойдет дальнейшее сокращение строительных организаций в Алтайском крае. Наша отрасль сжимается — это факт. Не исключаем, что останется здесь всего пять — семь компаний. Как они будут выполнять национальный проект, как будут при необходимости реализовывать какой-либо крупный заказ от государства, мне непонятно. Условно говоря, вторую Николаевку (деревня, полностью сгоревшая в 2012 году в Михайловском районе в результате лесного пожара и отстроенная заново — Прим. altapress) мы не поднимем», — признался Александр Мишустин, председатель правления Союза строителей Алтайского края.
Он уверен: давно назрел вопрос встречи руководителей строительных организаций и руководства края. Только тогда можно надеяться на устранение проблем, ограничивающих развитие. Причем строители предлагают решения, но их пока не слышат. А решения следующие.
«Рванули через шлагбаум»
В 2019 году большинство ведущих стройкомпаний постарались по максимуму использовать возможность достроить и сдать жилье в рамках действовавшего ранее законодательства.
Напомним, если на момент вступления закона о проектном финансировании в силу готовность дома составляла не менее 30%, а доля проданных квартир — не менее 10%, то застройщик мог не обращаться в банк, а работать с объектом дальше на средства дольщиков.
В итоге на 1 октября 84 дома (82 в Барнауле и по одному — в Новоалтайске и Заринске) будут достроены без применения проектного финансирования, а с участием денег дольщиков, как это и было раньше. Как выразился Юрий Гатилов, руководитель компании «Жилищная инициатива», «мы все рванули через шлагбаум перед носом у подходящего локомотива — авось успеем».
Но что дальше? Застройщики предлагают лоббировать изменения в законе, чтобы им позволяли постепенно пользоваться средствами с эскроу-счетов по мере готовности дома.
Это предложение уже рассматривается в федеральном Минстрое. Даже термин уже придуман — «постепенное открытие эскроу-счета».
А иначе застройщик достроит дом в этом году по старым правилам, далее начнет новый объект, но средства дольщиков будут лежать в банке, и к банку же строительная компания обратится за кредитом.
Как выразился один из участников заседания: «В этой схеме только банки в шоколаде. Они собрали деньги строителей и строителям же их отдали в кредит. Пользуйтесь — под процент. Эти расходы отразятся на стоимости квадратного метра. Цена жилья в целом по рынку вырастет. Но и она сегодня небезгранична, и поэтому, чтобы купить квартиру даже на вторичном рынке, люди вновь пойдут в банк — за ипотекой».
Заказ на рубль — за 70 копеек
Вторая тема — строительство социальных объектов. В следующем году в Алтайском крае по нацпроекту нужно будет построить четыре большие школы и два детсада. Общая сумма подряда — около 4,5 млрд рублей.
Но вопрос: есть ли самоубийцы? Сегодня мало желающих браться за «партийную стройку», чтобы затем разделить судьбу обанкротившихся «СтройГАЗа», «Алтайкоксохимстроя» и ряда других организаций.
«За последние пять лет себестоимость строительства выросла на 50−60%. А нам федеральный Минстрой недавно подписал увеличение цен на строительство социальных объектов на 12%. Это ничего не решит!» — говорит Александр Мишустин.
Нодар Шония, руководитель компании «Селф», считает, что корень зла нужно искать на этапе утверждения проекта: «Зачем на этапе проектно-сметной экспертизы нам урезают все наценки, а затем уповают на какие-то индексы? Сегодня надо исходить из реальных расценок рынка — чудес не бывает. Нельзя то, что стоит рубль, пытаться построить за 70 копеек. Но нас не допускают к этапу проектирования. Там есть только заказчик и проектировщик, а строить нам. Но давайте скажем честно: проектировщик не всегда заинтересован в реальной цене. Ведь ему же надо получить положительное заключение и деньги».
Не менее острый вопрос — реализация работ в рамках краевой адресной инвестиционной программы. По словам застройщиков, документация на объекты готовится и выставляется на торги очень медленно.
Все сроки проходят, поэтому заказчиком указывается, что нормативный срок ремонта школ, больниц, детских садов — два-три месяца. Сделать качественно все работы за это время нереально.
Глава района должен ходить по улицам
Тема развития жилой застройки Барнаула упирается в две проблемы. Первая — частный сектор. Да, согласно генплану там предполагается строительство новых кварталов.
Но, по словам Андрея Комякова, генерального директора компании «Строительная перспектива», в этих предполагаемых кварталах давно сидят ушлые владельцы, которые за свои 12 соток требуют миллионы. И один такой землевладелец может обрушить весь проект.
Строители подчеркнули, что без четкой информационно-разъяснительной работы с населением частных секторов квартальную застройку не сдвинуть с места. Вплоть до того, что глава района должен лично пройти по улицам, поговорить со всеми жильцами и убедить их в правильном выборе.
Более острый вопрос — пробки и развитие дорожной инфраструктуры. По оценкам участников заседания, можно построить сколько угодно квадратных метров жилья, но без новых объездных дорог разгрузить задыхающихся центральные магистрали и проспекты нереально.
Зимой город встанет в десятибалльных пробках — факт.
«Мы давно предлагаем краевым и городским властям рассмотреть наше предложение о строительстве новой дороги от завода синтетического волокна через лес и до нового моста через Обь. Она позволит разгрузить Павловский тракт, перенаправит автомобильный поток из спальных районов в центр. Да и грузовой транспорт в значительной степени поедет мимо Барнаула», — рассказал Юрий Гатилов.
Но какой-либо реакции от властей на это предложение пока не поступило. Строители ждут.
Партнеры мероприятия
Олег Трубников,
совладелец компании «АЛЬКОН»:
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«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) — один из крупнейших банков с мультирегиональной сетью, основан в 1992 году. Более 99,9% акций принадлежит Банку России.
АТБ предоставляет полный комплекс банковских продуктов и услуг для физических и юридических лиц. Филиальная сеть АТБ включает 199 подразделений в 108 населенных пунктах 19 регионов страны. Головной офис банка располагается в Благовещенске (Амурская область).
Одним из приоритетных направлений работы банка является сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В банке накоплен большой опыт работы с компаниями Китая, Японии, Южной Кореи. АТБ — активный участник Российско-Китайского финансового совета, Азиатской ассоциации финансового сотрудничества.