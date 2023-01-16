16 января
﻿
Недвижимость

Порубить бы «леса». Что успели построить в Барнауле и мире, пока переносили сдачу художественного музея

11-й год вокруг Государственного художественного музея растут строительные леса. Если снова сравнивать здание с человеком, то оно должно уже вовсю готовиться к ЕГЭ. Пока шла (и не шла) работа, в мире успела произойти пандемия, выйти второй «Аватар», упасть метеорит, появиться и уйти из эфира «Вечерний Ургант» и многое другое. А какие за это время успели построить объекты — чуть подробнее в материале altapress.ru.

Государственный художественный музей, 2022.
Государственный художественный музей, 2022.
Анна Зайкова.

Самый высокий дом в Барнауле

За 11 лет вид на площадь Октября, особенно с пр. Строителей, успела кардинально измениться. В этом заслуга жилищного комплекса «Столичный» на ул. 1905 года. Современную реинкарнацию грозной сталинской высотки начали возводить в 2015 году и полностью сдали в 2021-м.

Внушительное здание состоит из 13 этажей и 9 подъездов, а также блока в 23 уровня, увенчанный шпилем. Благодаря последнему высота дома составила 102 метра, поэтому некоторые считают его первым городским небоскребом.

Также «Столичный» — самое высокое жилое здание в Барнауле. На втором месте осталась 25-этажная «Аврора» на ул. Гущина, расположенная недалеко от кардиоцентра. Ее «рост» — 97 метров.

ЖК «Столичный».
ЖК «Столичный».
Фото: София Ульянова
ЖК «Столичный».
ЖК «Столичный».
Фото: София Ульянова
ЖК «Столичный» на улице 1905 года.
ЖК «Столичный» на улице 1905 года.
Фото Виктора Тетерина
ЖК &quot;Столичный&quot;.
ЖК «Столичный».
Дмитрий Лямзин.
ЖК &quot;Столичный&quot;.
ЖК «Столичный».
Дмитрий Лямзин.

Долгострой, сменивший застройщиков

Многоэтажный дом на Павловской тракте, 291 в 2014 году стал строить «СтройГАЗ». Это был последний объект, который начала и не смогла возвести печально известная компания. Право завершить строительство передали «Сибресурсу» в 2017 году.

Чтобы найти средства на завершение дома, его площадь увеличили на 10 тыс. кв. м, добавив дополнительные этажи в проект. Но и с новым подрядчиком расторгли договор из-за невыполненных обязательств.

Генподрядчиком и застройщиком стал «Барнаулкапстрой, К проекту подключился инвестор Андрей Комяков (руководитель «Строительной перспективы»).

Многострадальный дом сдали в 2020 году. Правда, строители ушли, а страдания остались. Качество здания оставляло желать лучшего.

Павловский тракт, 291.
Павловский тракт, 291.
«Барнаулкапстрой».
Новостройка на Павловском тракте, 291
Новостройка на Павловском тракте, 291
Ирина Пергаева
Новостройка на Павловском тракте, 291
Новостройка на Павловском тракте, 291
Ирина Пергаева
Новостройка на Павловском тракте, 291
Новостройка на Павловском тракте, 291
Ирина Пергаева

Вместо того, чтобы отмечать новоселье, жильцы начали укреплять стены, заливать полы или обращаться в суд. Трещины, полопавшаяся штукатурка, «волны» из пластмассовых подоконников — вот на что пришлось жаловаться владельцам квартир в новостройке.

Корреспонденты altapress.ru в 2020 году сами удивлялись «дизайнерскому» решению строителей оставить в будущей ванной комнате кусок арматуры. Он примерно на полметра торчал из стены.

Кроме того, в 2021 году экспертиза, проведенная в ходе судебного процесса по иску одной из дольщиц, признала конструкцию пожароопасной. Все из-за неправильно пристроенного ТЦ.

Тем не менее, дольщики получили крышу над головой, хоть и проблемную.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Старинный особняк

В Барнауле не построили, а «оживили» дом купца Шадрина, который много лет переходил из рук в руки. Компания «Селф» восстановила здание и вновь открыла в нем ресторан «Русский чай».

Дом — один из немногих барнаульских памятников деревянного зодчества — возвели в 1914 году. Его уже реставрировали после серьезного пожара 1978 года. Но со временем объект снова стал требовать обновления. Работы начались в 2021 году.

В здании заменили инженерные сети, ветхие конструкции, окна, восстановили резьбу и цвет фасадов, а также отремонтировали пристройку.

&quot;Русский чай&quot; на пр-те Красноармейском.
«Русский чай» на пр-те Красноармейском.
Анна Зайкова.

«Кукольный домик»

Если кажется, что не очень честно говорить о проектах, законченных по договору долевого строительства или за счет частной организации, вот пример бюджетной стройки — театр кукол «Сказка».

В 2014 году его старое здание признали аварийным. На уровне края приняли решение не реконструировать его, а строить новое. Для России возведение театра редкое событие.

Стройка началась в 2017 году и планировали сдать в 2019-м, но трижды переносили сроки. Для завершения внутренних работ в театре кукол требовалось дополнительное финансирование.

У этой «Сказки» вышел счастливый конец: театр не остался недостроем и открыл свои двери для зрителей в 2021 году. Красно-белое кирпичное здание с карнизами, арками, витражами и яркой часовой башней стал притягивать горожан не только на спектакли, но и на фотосессии.

В Барнауле торжественно открыли театр кукол &quot;Сказка&quot;.
В Барнауле торжественно открыли театр кукол «Сказка».
Дмитрий Лямзин.
В Барнауле торжественно открыли театр кукол &quot;Сказка&quot;.
В Барнауле торжественно открыли театр кукол «Сказка».
Дмитрий Лямзин.

Музей в Палестине

Зарубежный пример: даже в горячих точках земного шара появляются новые современные музеи. Как в палестинском городе Бирзейт. Правда, финансировалось строительство не государством, а частными источниками.

Ирландская компания Heneghan Peng Architects спроектировала объект необычной формы. Подражая ландшафту, архитекторы «распластали» комплекс по вершине холма. Сама природа вокруг как будто стала продолжением музея: неподалеку разместились террасы с растениями, которые отсылают к внутренним экспозициям.

Площадь комплекса — около 3 тыс. кв м. Бюджет — 19 млн долларов. Здание строили с 2013 по 2016 год.

Экспозиция музея охватывает 200-летний период истории страны: от Османской империи и британского мандата до Палестинской автономии.

Музей Палестины в Бирзейте.
Музей Палестины в Бирзейте.
YouTube-канал Palestinian Museum.
Музей Палестины в Бирзейте.
Музей Палестины в Бирзейте.
YouTube-канал Palestinian Museum.
Музей Палестины в Бирзейте.
Музей Палестины в Бирзейте.
YouTube-канал Palestinian Museum.
Музей Палестины в Бирзейте.
Музей Палестины в Бирзейте.
YouTube-канал Palestinian Museum.

Долгая история

Здание Государственного художественного музея на пр. Ленина, 88 — памятник архитектуры. Его построили в 1938 году.

Внутри в разное время размещались радиозавод, комбинат профтехобразования и только с 1993 года музей. Часть помещений заняла Российско-американская экспериментальная школа.

Работа над реконструкцией началась в 2012 году по губернаторской программе «80 на 80» и спецпроекту «Барнаул — культурная столица юга Сибири». Стоимость объекта оценивалась в 850 млн рублей.

Стройка прервалась: основной подрядчик «СтройГАЗ» стал банкротом. По первоначальным планам объект должны были сдать больше семи лет назад. В 2018 году контракт на более чем 600 млн рублей получил «Селф». Предполагалось, что основные работы завершат к началу 2021 года. Потом к концу 2022-го.

Как отмечал глава компании Нодар Шония, на сроки повлияла масса сложностей: устаревший проект и инженерные сети, а также прошлые недоработки, которые пришлось переделывать прямо в процессе строительства.

Теперь здание музея планируют сдать до конца 2023 года, а смонтировать оборудование — в 2024-м.

Сейчас общая стоимость государственных контрактов на строительно-монтажные работы составляет 1,2 млрд рублей. Помимо этого, необходимо еще 400 млн рублей на специализированное музейное оборудование, сообщал заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края Игорь Спивак.

Многие приведенные нами примеры были непростыми, и все же несмотря ни на что проекты воплотились в жизнь. Надеемся, что и строительство художественного музея быстро превратится в историю, которую экскурсоводы в новых залах будут вспоминать со смехом, может быть, даже не нервным.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость