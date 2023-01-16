Порубить бы «леса». Что успели построить в Барнауле и мире, пока переносили сдачу художественного музея

11-й год вокруг Государственного художественного музея растут строительные леса. Если снова сравнивать здание с человеком, то оно должно уже вовсю готовиться к ЕГЭ. Пока шла (и не шла) работа, в мире успела произойти пандемия, выйти второй «Аватар», упасть метеорит, появиться и уйти из эфира «Вечерний Ургант» и многое другое. А какие за это время успели построить объекты — чуть подробнее в материале altapress.ru.

Самый высокий дом в Барнауле

За 11 лет вид на площадь Октября, особенно с пр. Строителей, успела кардинально измениться. В этом заслуга жилищного комплекса «Столичный» на ул. 1905 года. Современную реинкарнацию грозной сталинской высотки начали возводить в 2015 году и полностью сдали в 2021-м.

Внушительное здание состоит из 13 этажей и 9 подъездов, а также блока в 23 уровня, увенчанный шпилем. Благодаря последнему высота дома составила 102 метра, поэтому некоторые считают его первым городским небоскребом.

Также «Столичный» — самое высокое жилое здание в Барнауле. На втором месте осталась 25-этажная «Аврора» на ул. Гущина, расположенная недалеко от кардиоцентра. Ее «рост» — 97 метров.

ЖК «Столичный». Фото: София Ульянова ЖК «Столичный». Фото: София Ульянова ЖК «Столичный» на улице 1905 года. Фото Виктора Тетерина ЖК «Столичный». Дмитрий Лямзин. ЖК «Столичный». Дмитрий Лямзин.

Долгострой , сменивший застройщиков

Многоэтажный дом на Павловской тракте, 291 в 2014 году стал строить «СтройГАЗ». Это был последний объект, который начала и не смогла возвести печально известная компания. Право завершить строительство передали «Сибресурсу» в 2017 году.

Чтобы найти средства на завершение дома, его площадь увеличили на 10 тыс. кв. м, добавив дополнительные этажи в проект. Но и с новым подрядчиком расторгли договор из-за невыполненных обязательств.

Генподрядчиком и застройщиком стал «Барнаулкапстрой, К проекту подключился инвестор Андрей Комяков (руководитель «Строительной перспективы»).

Многострадальный дом сдали в 2020 году. Правда, строители ушли, а страдания остались. Качество здания оставляло желать лучшего.

Павловский тракт , 291. «Барнаулкапстрой». Новостройка на Павловском тракте , 291 Ирина Пергаева Новостройка на Павловском тракте , 291 Ирина Пергаева Новостройка на Павловском тракте , 291 Ирина Пергаева

Вместо того, чтобы отмечать новоселье, жильцы начали укреплять стены, заливать полы или обращаться в суд. Трещины, полопавшаяся штукатурка, «волны» из пластмассовых подоконников — вот на что пришлось жаловаться владельцам квартир в новостройке.

Корреспонденты altapress.ru в 2020 году сами удивлялись «дизайнерскому» решению строителей оставить в будущей ванной комнате кусок арматуры. Он примерно на полметра торчал из стены.

Кроме того, в 2021 году экспертиза, проведенная в ходе судебного процесса по иску одной из дольщиц, признала конструкцию пожароопасной. Все из-за неправильно пристроенного ТЦ.

Тем не менее, дольщики получили крышу над головой, хоть и проблемную.

Старинный особняк

В Барнауле не построили, а «оживили» дом купца Шадрина, который много лет переходил из рук в руки. Компания «Селф» восстановила здание и вновь открыла в нем ресторан «Русский чай».

Дом — один из немногих барнаульских памятников деревянного зодчества — возвели в 1914 году. Его уже реставрировали после серьезного пожара 1978 года. Но со временем объект снова стал требовать обновления. Работы начались в 2021 году.

В здании заменили инженерные сети, ветхие конструкции, окна, восстановили резьбу и цвет фасадов, а также отремонтировали пристройку.

«Русский чай» на пр-те Красноармейском. Анна Зайкова.

«Кукольный домик»

Если кажется, что не очень честно говорить о проектах, законченных по договору долевого строительства или за счет частной организации, вот пример бюджетной стройки — театр кукол «Сказка».

В 2014 году его старое здание признали аварийным. На уровне края приняли решение не реконструировать его, а строить новое. Для России возведение театра редкое событие.

Стройка началась в 2017 году и планировали сдать в 2019-м, но трижды переносили сроки. Для завершения внутренних работ в театре кукол требовалось дополнительное финансирование.

У этой «Сказки» вышел счастливый конец: театр не остался недостроем и открыл свои двери для зрителей в 2021 году. Красно-белое кирпичное здание с карнизами, арками, витражами и яркой часовой башней стал притягивать горожан не только на спектакли, но и на фотосессии.

В Барнауле торжественно открыли театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин. В Барнауле торжественно открыли театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин.

Музей в Палестине

Зарубежный пример: даже в горячих точках земного шара появляются новые современные музеи. Как в палестинском городе Бирзейт. Правда, финансировалось строительство не государством, а частными источниками.

Ирландская компания Heneghan Peng Architects спроектировала объект необычной формы. Подражая ландшафту, архитекторы «распластали» комплекс по вершине холма. Сама природа вокруг как будто стала продолжением музея: неподалеку разместились террасы с растениями, которые отсылают к внутренним экспозициям.

Площадь комплекса — около 3 тыс. кв м. Бюджет — 19 млн долларов. Здание строили с 2013 по 2016 год.

Экспозиция музея охватывает 200-летний период истории страны: от Османской империи и британского мандата до Палестинской автономии.

Музей Палестины в Бирзейте. YouTube-канал Palestinian Museum. Музей Палестины в Бирзейте. YouTube-канал Palestinian Museum. Музей Палестины в Бирзейте. YouTube-канал Palestinian Museum. Музей Палестины в Бирзейте. YouTube-канал Palestinian Museum.

Долгая история

Здание Государственного художественного музея на пр. Ленина, 88 — памятник архитектуры. Его построили в 1938 году.

Внутри в разное время размещались радиозавод, комбинат профтехобразования и только с 1993 года музей. Часть помещений заняла Российско-американская экспериментальная школа.

Работа над реконструкцией началась в 2012 году по губернаторской программе «80 на 80» и спецпроекту «Барнаул — культурная столица юга Сибири». Стоимость объекта оценивалась в 850 млн рублей.

Стройка прервалась: основной подрядчик «СтройГАЗ» стал банкротом. По первоначальным планам объект должны были сдать больше семи лет назад. В 2018 году контракт на более чем 600 млн рублей получил «Селф». Предполагалось, что основные работы завершат к началу 2021 года. Потом к концу 2022-го.

Как отмечал глава компании Нодар Шония, на сроки повлияла масса сложностей: устаревший проект и инженерные сети, а также прошлые недоработки, которые пришлось переделывать прямо в процессе строительства.

Теперь здание музея планируют сдать до конца 2023 года, а смонтировать оборудование — в 2024-м.

Сейчас общая стоимость государственных контрактов на строительно-монтажные работы составляет 1,2 млрд рублей. Помимо этого, необходимо еще 400 млн рублей на специализированное музейное оборудование, сообщал заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края Игорь Спивак.

Многие приведенные нами примеры были непростыми, и все же несмотря ни на что проекты воплотились в жизнь. Надеемся, что и строительство художественного музея быстро превратится в историю, которую экскурсоводы в новых залах будут вспоминать со смехом, может быть, даже не нервным.