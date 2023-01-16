Порубить бы «леса». Что успели построить в Барнауле и мире, пока переносили сдачу художественного музея

Самый высокий дом в Барнауле
За 11 лет вид на площадь Октября, особенно с пр. Строителей, успела кардинально измениться. В этом заслуга жилищного комплекса «Столичный» на ул. 1905 года. Современную реинкарнацию грозной сталинской высотки начали возводить в 2015 году и полностью сдали в 2021-м.
Внушительное здание состоит из 13 этажей и 9 подъездов, а также блока в 23 уровня, увенчанный шпилем. Благодаря последнему высота дома составила 102 метра, поэтому некоторые считают его первым городским небоскребом.
Также «Столичный» — самое высокое жилое здание в Барнауле. На втором месте осталась 25-этажная «Аврора» на ул. Гущина, расположенная недалеко от кардиоцентра. Ее «рост» — 97 метров.
Долгострой, сменивший застройщиков
Многоэтажный дом на Павловской тракте, 291 в 2014 году стал строить «СтройГАЗ». Это был последний объект, который начала и не смогла возвести печально известная компания. Право завершить строительство передали «Сибресурсу» в 2017 году.
Чтобы найти средства на завершение дома, его площадь увеличили на 10 тыс. кв. м, добавив дополнительные этажи в проект. Но и с новым подрядчиком расторгли договор из-за невыполненных обязательств.
Генподрядчиком и застройщиком стал «Барнаулкапстрой, К проекту подключился инвестор Андрей Комяков (руководитель «Строительной перспективы»).
Многострадальный дом сдали в 2020 году. Правда, строители ушли, а страдания остались. Качество здания оставляло желать лучшего.
Вместо того, чтобы отмечать новоселье, жильцы начали укреплять стены, заливать полы или обращаться в суд. Трещины, полопавшаяся штукатурка, «волны» из пластмассовых подоконников — вот на что пришлось жаловаться владельцам квартир в новостройке.
Корреспонденты altapress.ru в 2020 году сами удивлялись «дизайнерскому» решению строителей оставить в будущей ванной комнате кусок арматуры. Он примерно на полметра торчал из стены.
Кроме того, в 2021 году экспертиза, проведенная в ходе судебного процесса по иску одной из дольщиц, признала конструкцию пожароопасной. Все из-за неправильно пристроенного ТЦ.
Тем не менее, дольщики получили крышу над головой, хоть и проблемную.
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Старинный особняк
В Барнауле не построили, а «оживили» дом купца Шадрина, который много лет переходил из рук в руки. Компания «Селф» восстановила здание и вновь открыла в нем ресторан «Русский чай».
Дом — один из немногих барнаульских памятников деревянного зодчества — возвели в 1914 году. Его уже реставрировали после серьезного пожара 1978 года. Но со временем объект снова стал требовать обновления. Работы начались в 2021 году.
В здании заменили инженерные сети, ветхие конструкции, окна, восстановили резьбу и цвет фасадов, а также отремонтировали пристройку.
«Кукольный домик»
Если кажется, что не очень честно говорить о проектах, законченных по договору долевого строительства или за счет частной организации, вот пример бюджетной стройки — театр кукол «Сказка».
В 2014 году его старое здание признали аварийным. На уровне края приняли решение не реконструировать его, а строить новое. Для России возведение театра редкое событие.
Стройка началась в 2017 году и планировали сдать в 2019-м, но трижды переносили сроки. Для завершения внутренних работ в театре кукол требовалось дополнительное финансирование.
У этой «Сказки» вышел счастливый конец: театр не остался недостроем и открыл свои двери для зрителей в 2021 году. Красно-белое кирпичное здание с карнизами, арками, витражами и яркой часовой башней стал притягивать горожан не только на спектакли, но и на фотосессии.
Музей в Палестине
Зарубежный пример: даже в горячих точках земного шара появляются новые современные музеи. Как в палестинском городе Бирзейт. Правда, финансировалось строительство не государством, а частными источниками.
Ирландская компания Heneghan Peng Architects спроектировала объект необычной формы. Подражая ландшафту, архитекторы «распластали» комплекс по вершине холма. Сама природа вокруг как будто стала продолжением музея: неподалеку разместились террасы с растениями, которые отсылают к внутренним экспозициям.
Площадь комплекса — около 3 тыс. кв м. Бюджет — 19 млн долларов. Здание строили с 2013 по 2016 год.
Экспозиция музея охватывает 200-летний период истории страны: от Османской империи и британского мандата до Палестинской автономии.
Долгая история
Здание Государственного художественного музея на пр. Ленина, 88 — памятник архитектуры. Его построили в 1938 году.
Внутри в разное время размещались радиозавод, комбинат профтехобразования и только с 1993 года музей. Часть помещений заняла Российско-американская экспериментальная школа.
Работа над реконструкцией началась в 2012 году по губернаторской программе «80 на 80» и спецпроекту «Барнаул — культурная столица юга Сибири». Стоимость объекта оценивалась в 850 млн рублей.
Стройка прервалась: основной подрядчик «СтройГАЗ» стал банкротом. По первоначальным планам объект должны были сдать больше семи лет назад. В 2018 году контракт на более чем 600 млн рублей получил «Селф». Предполагалось, что основные работы завершат к началу 2021 года. Потом к концу 2022-го.
Как отмечал глава компании Нодар Шония, на сроки повлияла масса сложностей: устаревший проект и инженерные сети, а также прошлые недоработки, которые пришлось переделывать прямо в процессе строительства.
Теперь здание музея планируют сдать до конца 2023 года, а смонтировать оборудование — в 2024-м.
Сейчас общая стоимость государственных контрактов на строительно-монтажные работы составляет 1,2 млрд рублей. Помимо этого, необходимо еще 400 млн рублей на специализированное музейное оборудование, сообщал заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края Игорь Спивак.
Многие приведенные нами примеры были непростыми, и все же несмотря ни на что проекты воплотились в жизнь. Надеемся, что и строительство художественного музея быстро превратится в историю, которую экскурсоводы в новых залах будут вспоминать со смехом, может быть, даже не нервным.