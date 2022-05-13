После безуспешной попытки найти подрядчика для Дома афганцев в Барнауле власти пересчитали сметы

Власти Алтайского края повторно объявили конкурс на отбор подрядчика для реставрации и приспособления под музей барнаульского Дома афганцев. Первый конкурс прошел год назад, но желающих поучаствовать в нем не было. И вот теперь смету пересчитали, добавив солидную сумму.

С чего все началось

В «Доме афганцев» (пр. Комсомольский, 73б) случился большой пожар в 2018 году, затронувший крышу и второй этаж. Музейные экспонаты были залиты водой.

Тогдашний губернатор края Александр Карлин поручил подчиненным принять экстренные меры и восстановить его. Здание подлатали, но сегодня выглядит оно мрачно — видимо, этот эффект создают остатки копоти на стенах.

Год назад краевой центр госзакупок объявил тендер на реставрацию и приспособление здания под военно-исторический отдел краеведческого музея. Стоимость работ оценили в 174,5 млн рублей. Но увы — никто так не подал ни одной заявки.

И вот спустя год пересчитали смету. Нынешняя начальная цена — 236,9 млн рублей, то есть на 62 млн рублей больше прежней. Заявки принимают до 19 мая.

Дом афганцев. Altapress.ru

Что будет в Доме афганцев

В документах госзакупки есть описание того, каким будет военно-исторический отдел. Выставочные залы расположатся на первом и втором этажах.

Посетители смогут увидеть события и предметы различных войн (начиная с 1812 года), в которых участвовала Россия, а также посетить зал памяти всем алтайским войнам.

Предполагается использование мультимедийного оборудования. В здании появится гардероб, санузлы для посетителей, сувенирная лавка и, разумеется, билетная касса. У входа установят металлодетектор арочного типа.

В контракте обозначены сроки окончания работ — не позднее 390 дней со времени подписания контракта (то есть 13 месяцев).

Дом афганцев. Altapress.ru Дом афганцев. Altapress.ru Дом афганцев. Altapress.ru

Что с краеведческим музеем

А вот для главного здания краеведческого музея — на ул. Ползунова, 46, до сих пор не нашли подрядчика.

Хотя сам музей с его экспонатами и сотрудниками переселился в другое здание в апреле 2021 года и, очевидно, ждет возвращения в обновленное здание.

Первый отборочный «тур» по поиску подрядчика провели в июне 2021 года. Начальная цена всех работ по реставрации составляла 242 млн — но заявок не поступило. В ноябре смету пересчитали и начали торги с 266 млн. И вновь безуспешно. Новый тендер еще не объявлен.

Дом афганцев. Altapress.ru