После безуспешной попытки найти подрядчика для Дома афганцев в Барнауле власти пересчитали сметы

С чего все началось
В «Доме афганцев» (пр. Комсомольский, 73б) случился большой пожар в 2018 году, затронувший крышу и второй этаж. Музейные экспонаты были залиты водой.
Тогдашний губернатор края Александр Карлин поручил подчиненным принять экстренные меры и восстановить его. Здание подлатали, но сегодня выглядит оно мрачно — видимо, этот эффект создают остатки копоти на стенах.
Год назад краевой центр госзакупок объявил тендер на реставрацию и приспособление здания под военно-исторический отдел краеведческого музея. Стоимость работ оценили в 174,5 млн рублей. Но увы — никто так не подал ни одной заявки.
И вот спустя год пересчитали смету. Нынешняя начальная цена — 236,9 млн рублей, то есть на 62 млн рублей больше прежней. Заявки принимают до 19 мая.
Что будет в Доме афганцев
В документах госзакупки есть описание того, каким будет военно-исторический отдел. Выставочные залы расположатся на первом и втором этажах.
Посетители смогут увидеть события и предметы различных войн (начиная с 1812 года), в которых участвовала Россия, а также посетить зал памяти всем алтайским войнам.
Предполагается использование мультимедийного оборудования. В здании появится гардероб, санузлы для посетителей, сувенирная лавка и, разумеется, билетная касса. У входа установят металлодетектор арочного типа.
В контракте обозначены сроки окончания работ — не позднее 390 дней со времени подписания контракта (то есть 13 месяцев).
Что с краеведческим музеем
А вот для главного здания краеведческого музея — на ул. Ползунова, 46, до сих пор не нашли подрядчика.
Хотя сам музей с его экспонатами и сотрудниками переселился в другое здание в апреле 2021 года и, очевидно, ждет возвращения в обновленное здание.
Первый отборочный «тур» по поиску подрядчика провели в июне 2021 года. Начальная цена всех работ по реставрации составляла 242 млн — но заявок не поступило. В ноябре смету пересчитали и начали торги с 266 млн. И вновь безуспешно. Новый тендер еще не объявлен.
10 фактов о Доме афганцев
- Здание — объект культурного наследия регионального значения «Городская больница».
- Больница начала функционировать здесь 9 сентября 1907 года.
- Больницу строили по инициативе зав городской больницей А. И. Смирнова, по решению Барнаульской гордумы и на пожертвования горожан и купца Василия Сухова.
- Автор проекта — Иван Носович.
- В начале XX века располагалось за рощей между усадьбой Карпова, рядом с пивоваренным заводом братьев Суховых.
- Здание двухэтажное, П-образной формы, построен из керамического кирпича, с подвалом.
- Больница обслуживала как городское население, так и иногороднее сельское население барнаульского и других уездов.
- Изначально отопление в больнице было калориферное, калорифер находился в подвале, освещение было керосиновое. Воду доставлял водопровод, но воды очень не хватало.
- Здание изначально имело конструктивный недостаток: печные и калориферные ходы, которые являлись путем распространения факторов пожара. Пожары здесь случались неоднократно.
- Военно-исторический отдел краеведческого музея и алтайское краевое объединение союза ветеранов Афганистана разместились здесь в начале 1990-х.