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Жизнь

Снежок, Демид или Аркадий. Краеведческий музей Барнаула просит барнаульцев выбрать имя для знаменитого лося

Алтайский государственный краеведческий музей перед закрытием на масштабную реконструкцию предложил посетителям, да и всем жителям Барнаула, выбрать имя для своего знакового экспоната — большого лося. Об этом сотрудники музея объявили в своем паблике в ВК.

Большой лось - знаменитый экспонат краеведческого музея.
Большой лось - знаменитый экспонат краеведческого музея.
Анна Зайкова.

Сейчас ведется демонтаж экспозиций. Большая часть экспонатов будет вывезена на хранение в фонды. Туде же отправится и лось. Уже скоро, а именно 9 мая, его торжественно вынесут из музея и отправят на хранение. Но сначала он должен получить собственное имя.

Как отметили в краеведческом музее, возможно, именно он будет «рассказывать» со страничек соцсетей о том, как ведется реконструкция зданий.

Большой лось - знаменитый экспонат краеведческого музея.
Большой лось — знаменитый экспонат краеведческого музея.
Анна Зайкова.

Напомним, начиная с 12 апреля любой желающий мог предложить свой вариант имени для большого лося. Барнаульцы откликнулись и начали писать в комментарии различные «клички» для чучела животного.

Подписчики прислали 25 различных вариантов. Музейщики выбрали наиболее подходящие и интересные: Снежок, Яша, Демид, Титан, Аркадий.

Теперь любой барнаулец может проголосовать за то имя, которое ему по душе.

Ранее altapress.ru писал о начале демонтажа экспозиций в краеведческом музее.

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