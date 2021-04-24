Снежок, Демид или Аркадий. Краеведческий музей Барнаула просит барнаульцев выбрать имя для знаменитого лося

Сейчас ведется демонтаж экспозиций. Большая часть экспонатов будет вывезена на хранение в фонды. Туде же отправится и лось. Уже скоро, а именно 9 мая, его торжественно вынесут из музея и отправят на хранение. Но сначала он должен получить собственное имя.
Как отметили в краеведческом музее, возможно, именно он будет «рассказывать» со страничек соцсетей о том, как ведется реконструкция зданий.
Напомним, начиная с 12 апреля любой желающий мог предложить свой вариант имени для большого лося. Барнаульцы откликнулись и начали писать в комментарии различные «клички» для чучела животного.
Подписчики прислали 25 различных вариантов. Музейщики выбрали наиболее подходящие и интересные: Снежок, Яша, Демид, Титан, Аркадий.
Теперь любой барнаулец может проголосовать за то имя, которое ему по душе.
Ранее altapress.ru писал о начале демонтажа экспозиций в краеведческом музее.