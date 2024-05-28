В июле прекращает действовать массовая льготная ипотека . Эта новость, пожалуй, затмила другие летние изменения в законодательстве, связанные с недвижимостью и ЖКХ. О них – в материале altapress.ru.

Отказ от страховки – не приговор

С 1 июля банкам ограничили возможность повышать ставки по ипотеке, если заемщик отказывается от страховки. Теперь «потолок» – уровень ставки, которая действовала на момент заключения договора по аналогичным кредитам без страхования.

Также изменения в федеральном законе «О потребительском кредите (займе)» поменял очередность погашения задолженности, если у заемщика не хватает средств для полного исполнения обязательств.

В первую очередь идет оплата задолженности, а не неустойки.

Теперь последовательность будет выглядеть так: задолженность по процентам; по основному долгу; начисленные за текущий период платежей проценты и сумма основного долга; штраф и пеня; иные платежи.

Документ. Одобрение. Pixabay.com

Никаких комиссий

Теперь банки и другие платежные агентства не смогут взимать с льготников комиссию при оплате услуг ЖКХ. Исключение – почта. Точный перечень лиц еще определит правительство. Закон вступит в силу с 1 июля.

Ранее предлагали отметить комиссии для всех, однако банкам бы пришлось другими способами компенсировать затраты на проведение оплат, либо часть организаций вовсе перестала предоставлять эту услугу.

Поторопить приставов

С 1 июля приставы обязаны оканчивать исполнительное производство в течение трех дней после погашения задолженности. Иначе говоря, после того как информация о погашении долга попадет в Федеральную службу судебных приставов.

Ранее этот срок закон № 263-ФЗ вовсе не определял. Бывшим должникам, над которыми продолжалось производство, нужно было самому обращаться к приставу с заявлением и ждать результата еще 10 рабочих дней.

Не ждать экспертиз

Сроки проведения капитального ремонта многоквартирного дома будут зависеть от степени его изношенности. Ускорить процесс можно с помощью поправки в № 561-ФЗ.

Согласно ей, собрание собственников помещений смогут назначить обследование технического состояния дома за свой счет с 1 сентября.

Результаты нужно будет направить в орган исполнительной власти, который занимается реализацией региональной программы капремонта. Эта экспертиза будет основанием, чтобы внести изменения в программу и ускорить ремонт дома.

В Барнауле проверили капремонт многоквартирных домов. barnaul.org

Отбор «управляшек»

Федеральный закон от 25.12.2023 № 662-ФЗ внес изменения в Жилищный кодекс РФ. Он ужесточил лицензионные требования к управляющим компаниям многоквартирных домов.

Так, например, требуют, чтобы на лицензиате, а также учредителей и участников УК не было неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления.

Еще немного об ипотеке В Центробанке высказались, что отмена льготной ипотеки 1 июля и корректировка условий других программ приведет к временному сокращению спроса на жилье, но на застройщиков повлияют незначительно. Сворачивание льготной ипотеки не окажет значимого негативного влияния на застройщиков - ЦБ РФ. Цель – сократить в разрыв цен между первичным и вторичным рынком жилья. По данным Росстата, в первом квартале 2024 года он составил 55%. Семейную ипотеку со ставкой до 6% планируют продлить до 2030 года. Тем, кто собрался уехать С 1 июня Дальневосточную и Арктическую ипотеку могут оформить педагогические и медицинские работники без стажа. Ранее требовалось не менее 5 лет опыта. Кроме того, для до 9 млн рублей увеличили максимальный размер кредита для покупке «вторичного» жилья в моногороде, если его общая площадь более 60 кв. м.

Копилка. Деньги. unsplash.com

Законопроекты, которые еще рассматривают в Госдуме

Эскроу-счета – в малоэтажке

По аналогии с многоэтажным строительством, предполагается, что покупатель будет отправлять деньги на эскроу-счет, а застройщик получит их только после сдачи объекта. А возводить дом будет за счет проектного финансирования, заняв деньги у банка, или свой счет.

Это поможет уберечь деньги от недобросовестных компаний.

Малоэтажный застройщик сможет построить по проектному финансированию дома только на основе тех проектов, которые включены в государственный реестр. Также им нужно будет применять отечественные домокомплекты и строительную продукцию.

Как ранее отмечала гендиректор СРО «Алтайские строители» Зинаида Герасимович, полностью перейти на проектное финансирование алтайский рынок еще не готов. Основная масса ИЖС-девелоперов – небольшие организации, которые не могут рассчитывать на крупные банковские займы, не говоря о строительстве домов за свой счет.

Хотя проект хвалила: по ее мнению, он делает рынок ИЖС более прозрачным и цивилизованным.

Загородный дом, нейросеть. altapress.ru/fusionbrain

Гендиректор «Жилищной инициативы» Юрий Гатилов неоднократно критиковал проектное финансирование. Он считает: из-за того, что компании вынуждены брать деньги на строительство в кредит, страдают покупатели ведь проценты по нему закладываются в стоимость жилья.

Более подробно о механизме, его плюсах и минусах мы рассказывали здесь.

Жилищные сбережения

Весной первое чтение прошел законопроект о системе жилищных сбережений. Он предусматривает создание нового сберегательного инструмента – целевых жилищных вкладов.

Потратить накопление без потери процентов можно только на сделку по недвижимости: купить вторичное, загородное жилье или квартиру в новостройке. А также погасить основной ипотечный долг.

Предполагается, что каждый жилищный вклад застрахуют до 10 млн рублей. Когда как при обычном вкладе максимальная сумма возмещения составляет 1,4 млн рублей.

Сбережения. Деньги. Вклады. ru.freepik.com/wirestock

Жилищный вклад поможет перераспределить свой бюджет и начать собирать на первый взнос, отмечают эксперты.

При первом чтении выявили несколько неточностей в законопроекте. Например, неясны последствия отказа банка в предоставлении ипотечного кредита.

О других «странностях» законопроекта алтайские эксперты говорили здесь.

Маткапитал – навсегда

Программу материнского капитала, которая действует до конца 2026 года, предложили сделать бессрочной. А также установить по ней прогрессирующие выплаты.

Пока законопроект не дошел до первого чтения. Ранее его направляли в примерную программу июльской сессии.

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